Santa Fe: Municipales paran en reclamo del "incumplimiento de acuerdo salarial"

Trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe resolvieron la realización depor parte del municipio, que no completó el 119,3% de aumento en el año, informaron fuentes gremiales.La medida fue decidida por el cuerpo de delegados de la Asociación Obreros y Empleados Municipales (Asoem) y, ya que en las localidades de Arroyo Leyes, Rincón, Monte Vera y Recreo no habrá paro porque las administraciones comunales pagaron el incremento.La acción de fuerza, que concluirá un día antes del traspaso del mando entre el actual intendente, Emilio Jatón, y quien lo sucederá en el cargo, Juan Pablo Poletti,“La medida no se levantará hasta tanto no se abone la política salarial acordada en el acta paritaria que se refrendó en el mes de octubre en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe”, informó el secretario general del gremio, Juan Medina.El dirigente recordó que en ese entendimientoAsoem representa a los trabajadores de Santa Fe, Arroyo Leyes, San José del Rincón, Monte Vera y Recreo, en tanto en gran parte de los restantes municipios de la provincia negocia la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), que la semana pasada anunció un acuerdo del 131% anual que abarca hasta enero de 2024.