Red Bull Batalla: Chuty reclama lo que el freestyle le debía y es campeón mundial

Los siguientes son todos los resultados de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2023:

, el más importante de la disciplina de la improvisación en habla hispana y el único que faltaba en su laureada trayectoria.Lo hizo al ganar la final ante el debutante Fat N, un talentosísimo chico de 17 años y valor local que llegó al evento como suplente y queA los 30 años, Chuty ya era para cualquiera que haya seguido el mundo de las batallas de rap uno de los dos mejores de la historia. Allí está, y ahora seguro se acrecentará, la eterna comparación con su gran rival y también amigo: el mexicano Aczino, que ya ostentaba tres Internacionales de Red Bull.A diferencia de a este,, en la comunidad de Madrid, con eliminaciones polémicas en primera ronda, el fastidio que hizo que dejara de intentarlo por varios años y hasta la mala suerte de enfermar de Covid cuando había decidido volver.Sin embargo,(y más de otros 400.000 en el streaming) fueron testigos del fin del maleficio.Allí, como si se tratara de una pista de esgrima, la organización montó un escenario compuesto de dos largas y angostas pasarelas conectadas en el centro para dar forma al espacio de encuentro de los batalleros. En ese marco, Castro no solo ganó con autoridad sus cuatro cruces, sino que se dio el lujo de dejar en el camino a Aczino en la segunda ronda, en una suerte de final anticipada que era inédita para la competencia.Antes,, un Chuty algo nervioso tuvo que superar al uruguayo Spektro. No fue su batalla más afilada, pero algunos chispazos le bastaron para dejar en claro que era el mejor del duelo y pudo ir calentando motores para lo que vendría.Chuty vs. Aczino. "Dios vs. El Diablo", como les gusta decir a ellos mismos. Los dos más completos. Los dos mejores de siempre. Los más ganadores: 19 torneos nacionales y ahora 16 internacionales para el español, 14 nacionales y 26 internacionales para el mexicano. Entre ellos se habían enfrentado nueve veces, y Chuty solo había ganado dos.No desilusionaron y dejaron grandes momentos, con rimas de alto calibre que llevaron la batalla a una réplica: "Soy el mejor que se ha parido, tú eres Chuty mi amigo, y tu mayor logro es que te comparen conmigo", lanzó Mauricio "Aczino" Hernández. "Si el diablo no sube al cielo bajo al infierno a buscarlo", respondería Chuty más tarde, para dejar la sensación unánime de que hoy era su día.le tocó el cordobés Mecha, que había quedado en el podio en la edición 2022 y nuevamente dio la talla en una cita internacional. El de Carlos Paz le puso las cosas difíciles, pero no alcanzó., empujado por un efusivo aunque respetuoso público propio, también dejó grandes momentos, como cuando el caleño dijo con desparpajo: "Ahora estoy en una final soñada y Chuty no es tan grande como pensaba".Sin embargo, en cada una de las rondas el campeón español demostró que no iba a dejar que se escapara la oportunidad. Despegó su aparentemente ilimitado arsenal sobre la tarima: contundencia, punchline, doble sentido, capacidad argumentativa, y hasta un flow menos habitual en él que por pasajes lo hizo sonar con gran musicalidad."Tú eres lo que Colombia quiere y yo lo que el freestyle necesita"/ "Tú tienes localía, yo sangre de campeón. Los que nos ven desde casa piensan que el local soy yo", planteó Chuty entre sus numerosas lúcidas intervenciones, aunque el moño lo puso con la referencia futbolera "Yo soy Messi, lo saben de memoria, tengo mi mundial, soy el mejor de la historia".Apenas se desplomó un poco sobre sus rodillas cuando el host Nazo le levantó el brazo para anunciar que era el campeón. Con la misma aparente frialdad de máquina que caracteriza su estilo en escenario, admitió: "No soy consciente ahora mismo, daré las gracias mañana porque ahora mismo no sé qué decir".El trabajo estaba hecho;Para los argentinos fue una buena jornada: el miramarense Jesse Pungaz dejó dos grandes batallas y perdió en cuartos de final, mientras que Mecha pudo reivindicarse luego de perder en semis al vencer al chileno Nitro por el tercer puesto por segundo año consecutivo, de modo que ya clasificó directamente a la Internacional de 2024, que será en España.Fat N (Colombia) ganó a Gazir (España), Reverse (Cuba, representante por Estados Unidos) ganó a SNK (Costa Rica), Nitro (Chile) ganó a Abel (Ecuador), Jesse Pungaz (Argentina) ganó a Oner (Venezuela, representante por Estados Unidos), Yoiker (México) ganó a Diego (Ecuador), Mecha (Argentina) ganó a Éxodo Lirical (República Dominicana), Chuty (España) ganó a Spektro (Uruguay), y Aczino (México) ganó a Jota (Perú).Fat N ganó a Reverse tras réplica, Nitro ganó a Jesse Pungaz, Mecha ganó a Yoiker, y Chuty ganó a Aczino tras réplica.Fat N ganó a Nitro, Chuty ganó a Mecha.Mecha ganó a Nitro.Chuty ganó a Fat N.