Corach y Kohan coincidieron en que "Javier Milei es menemista"

Javier Milei / Foto: Víctor Carreira.

"Milei es menemista en el fondo de todo porque reconoce lo que (Carlos) Menem hizo durante su gobierno. Ojalá sepa cómo aplicar la autoridad" Alberto Kohan

Carlos Corach, exministro de Interior del gobierno de Carlos Saúl Menem / Foto: Archivo.

Corach dio al líder libertario "la bienvenida al menemismo"

Alberto Kohan, exsecretario general de la Presidencia durante el menemismo.

, dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Carlos Menem, coincidieron en señalar que"Creo que es un momento muy importante en la vida política argentina porque se está registrando un cambio generacional en la dirigencia. Lo cual me permite ser optimista en cuanto al futuro", señaló Corach, exministro de Interior, en declaraciones a CNN Radio.En ese sentido, el exfuncionario evaluó que Milei "es un hombre que está demostrando sensatez, prudencia, amplitud de criterio y manteniendo sus propias convicciones y opiniones".En función de las decisiones que el mandatario electo tomó en cuanto a la composición de su futuro gabinete,Además, le aconsejó a Milei que tenga "amplitud de criterio para ser tolerante con las ideas ajenas y que sea respetuoso de la Constitución"."Todas las fuerzas políticas de la Argentina deben confluir en una tarea común de reconstruir el nivel de vida de los argentinos y posibilitar el auxilio de los más necesitados", remarcó Corach.El exfuncionarioy al equipo que lo acompañará a partir del 10 de diciembre, y ponderó el apoyo que el líder de La Libertad Avanza (LLA) tiene entre los jóvenes.En cuanto a la designación de Rodolfo Barra en la Procuración del Tesoro , Corach expresó que "no le cabe ninguna duda" que el jurista -quien también integró el gobierno de Menem- "es el mejor dotado para ocupar ese cargo".El extitular de la cartera de Interior"Me parece una discriminación ridícula. Si hacemos la historia de lo que opinaba la dirigencia política hace 60 años, hay muy pocos que se salvan de un carpetazo. Soy judío y lo conozco a Barra desde hace muchos años. Compartí gobierno con él y creo que es un hombre que ha superado las actitudes que tuvo en su adolescencia", observó.Por su parte,señaló que, planteó."Hoy estamos en una época en la que necesitamos algo distinto y no se puede seguir gobernando con los mismos de siempre", expresó el exsecretario general de la Presidencia, en declaraciones a la radio AM750.Kohan evocó la gestión menemista al sostener que "el balance de esos años fue favorable", y contó que"Le tengo esperanza al país, más que a un gobierno, porque este país es muy fuerte", completó.