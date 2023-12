Por una crecida del Río Uruguay hay más de 1.500 personas afectadas en Concordia

Evacuados y rescatistas en Concordia / Innundaciones / Foto FCB@Municipalidad de Concordia (863711)

Más de 1.500 personas s, tras la crecida del río Uruguay que llegó a los 13,44 metros y se mantendrá, con una “tendencia a la baja”, durante el fin de semana, informaron fuentes oficiales.Las zonas afectadas por las lluvias intensas, que afectan a unas 413 familias y 1.537 personas en total, son las cuencas altas y medias del río.La crecida del río Uruguay, que alcanzó los 13,44 metros, se mantendrá con una “tendencia a la baja” hacia la próxima semana “de no haber alteraciones”, informó Defensa Civil.También se encuentran afectadas otras localidades de la costa del río Uruguay en Entre Ríos como“Estas inundaciones se deben al agua que proviene del norte, desde Brasil y Misiones, donde se produce el desborde del río Uruguay en todo su cauce. Las intensas lluvias que se siguen produciendo no permiten que pueda menguar el agua”, informó a Télam Ligia Wurfel, directora de Gestión Comunitaria y Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Concordia.“En nuestra zona, los ingenieros de la Represa de Salto Grande trabajan en conjunto con los equipos técnicos municipales a fin de morigerar el impacto lo más posible”, indicó.Del total de personas afectadas,-Ex Bagley, Polifuncional, Refugio Carretera La Cruz, Regimiento de Caballería y Salón de Villa Adela-, mientrasWurfel destacó que en comparación con las inundaciones del 2016, “hay 600 familias menos que se inundan” a partir del “arduo trabajo que se viene realizando con la impronta del Intendente Enrique Cresto y todo el equipo municipal desde el programa de relocalización de familias en zonas inundables a zonas altas”.La situación está siendo abordada por la Municipalidad de Concordia a través de las áreas de salud, desarrollo social, medio ambiente, seguridad, comunicación, desarrollo urbano, además de Bomberos Voluntarios, Cooperativa Eléctrica, organizaciones no gubernamentales y voluntarios de la sociedad civil, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).Realizan un “control permanente de la situación, recorridas de salud y desarrollo social por los centros de evacuados y todo lo necesario para que las familias pasen lo mejor posible”, dijo Wurfel.La organización no gubernamental Cadena, que se dedica a la prevención y respuesta en emergencias y crisis,, que se puede ver en sus redes (cadena_argentina).Las autoridades de Defensa Civil y el COE recordaron que los vecinos pueden comunicarse a la línea gratuita 103 para poder planificar evacuaciones con anticipación y asistencia, en el caso de que decidieran abandonar sus propiedades.A principios de noviembre de este año, más de 400 familias habían sido evacuadas en Concordia también por la crecida del río Uruguay, que impactó en clubes, costaneras, viviendas, calles y zonas de varios municipios de la costa entrerriana.