Confirmaron que el cuerpo hallado en Neuquén pertenece a Rosana Artigas

— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 2, 2023

— Gloria Argentina Ruiz (@GloriaARuizok) December 2, 2023

Larealizada al cuerpo encontrado este viernes a la tarde en las aguas del río Limay, a la altura del paraje China Muerta, confirmó que se trata de Rosana Artigas, la mujer que era buscada desde el 23 de noviembre, cuando había sido vista por última vez ingresando a la casa de su expareja en la localidad de Plottier, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén.“Mucho dolor ante un nuevo caso de femicidio en la provincia. Desde el lugar que nos toca ocupar, vamos a dar nuestro máximo esfuerzo para que haya justicia y estos crímenes no queden impunes”, publicó éste sábado en su cuenta de X el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.Fuentes judiciales precisaron a Télam que a este viernes a la medianoche se pudo confirmar la identidad de la mujer de 46 años, y que "murió por estrangulamiento".r fue hallado a la tarde de este viernes,dentro de un-ya que tenía cemento en el fondo- en el río Limay, aproximadamente a cinco metros de la costa.Laseñala que, le provocó lacon una cuerda y luego, al introducir el cuerpo en el tacho,Más tarde, trasladó el tanque con el cadáver hasta el paraje China Muerta, aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad de Plottier, y lo sumergió en el río.Éste sábado por la mañana, el, publicó en su cuenta de X: “Mucho dolor ante un nuevo caso de femicidio en la provincia. Desde el lugar que nos toca ocupar, vamos a dar nuestro máximo esfuerzo para que haya justicia y estos crímenes no queden impunes. Envío mis condolencias a familiares, amigos y compañeros de Rosana Artigas”.Mientras que la, posteó en la misma red social: “Hoy nos atraviesa el dolor y la tristeza por el femicidio de Rosana, hasta el último minuto mantuvimos la esperanza de encontrarla con vida Le pido a Dios que de fuerza a su familia para seguir adelante. No descansaremos hasta que se haga justicia”.Este viernes por la mañana, antes del hallazgo, elconfirmó la, por haber declarado falsamente en la investigación.Losimpuesta por el juez Marco Lupica Cristo en la audiencia de formulación de cargos desarrollada el domingo, alegando que el delito de "falso testimoniopuede tener una condena de pena condicional, además de remarcar que el acusado tiene arraigo, posee trabajo y es padre de siete hijos.Asimismo, indicaron que no hay riesgo de entorpecimiento "ya que el falso testimonio está suficientemente demostrado".Los jueces Carolina García, Mauricio Zabala y Dardo Bordón, por unanimidad resolvieron, tal como planteó el fiscal jefe Agustín García, que la resolución del juez Lupica Cristo fue debidamente fundamentada y no resulta arbitraria, ya que el falso testimonio no se puede desprender del contexto, debido a que el imputado fue la última persona a la que se vio junto a la mujer, que había hecho una denuncia previa por violencia de género.Por otra parte, señalaron que "además depor un problema de meniscos, aunque sigue jugando al fútbol, con lo cual no resulta ser una persona confiable que se presuma vaya a someterse al proceso penal".En la audiencia del domingo pasado, el fiscal jefe y la fiscal del caso, Lucrecia Sola, plantearon que, ya que dijo que la última vez que, y que el día que ella desapareció, él permaneció en la ciudad de Plottier.Sin embargo, de acuerdo a la investigación, Fernández recibió un, cerca de las 9.20 y se dirigió en un Chevrolet Corsa hacia la casa de la mujer cerca de las 9.30, según registros de cámaras de seguridad.Después de esa hora, una persona los vio llegar al domicilio del hombre en un auto.Además, la pesquisa detalló que alrededor de las 10.52 el Chevrolet Corsa fue captado en la zona del expeaje de la localidad de Centenario, sobre la ruta provincial 7, y losCerca de las 11, el vehículo fue captado circulando en sentido contrario, en dirección hacia la ciudad de Neuquén, el teléfono de Rosana Artigas se desactivó y no volvió a encenderse.Según informaron desde el MPF, la formulación de cargos se llevará adelante entre el domingo y el lunes.