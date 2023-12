Milei, entre las últimas designaciones de Gabinete y los detalles del traspaso

Foto: Daniel Dabove

Foto: Enrique García Medina.

El acto de traspaso de mando

Paoltroni y Menem, los elegidos para las presidencias provisionales del Senado y Diputados.

pic.twitter.com/Y8NVqiQBLb — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 2, 2023

Patricia Bullrich / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Los cargos que restan confirmar

Rodolfo Barra / Foto: Osvaldo Fantón.

El presidente electoencara la última semana antes de la asunción del 10 de diciembre con la prioridad puesta en, definir los preparativos para la ceremonia de traspaso y concluir el, con la expectativa de que sea tratado en sesiones extraordinarias durante el verano.Si bien no hay adelantos concretos de la ley, seAdemás, se especula con la posibilidad de que dentro del paquete de medidas se promuevan cambios en el régimen legal económico, con eje en la apertura comercial, y que también se impulse una reforma en materia política y, posiblemente, electoral.Para dichas modificacionestanto en el Senado como en la Cámara de Diputados."Estos días estuve hablando con actores del Congreso y con algunos gobernadores y de manera unánime vi apoyo y reconocimiento, por lo cual no creo que el Presidente tenga problemas para gobernar", estimó en la mañana del sábado el futuro ministro del Interior, el excavallista, en declaraciones para Radio Mitre.Sobre la posibilidad de una, Francos reconoció que "hay varios proyectos" en ese sentido, pero aclaró que cualquier modificación"Seguramente no podrá hacerse en este mandato pero sí a futuro, es una posibilidad", especuló.En paralelo, la hermana del Presidente electo,, y uno de los principales asesores del mandatario,, se encuentran organizando el acto para el traspaso de gobierno en coordinación con la Casa Militar y la Policía Federal Argentina (PFA).En cuanto a las personalidades que llegarían a Buenos Aires, Karina Milei y CaputoSegún informó el propio Presidente electo,En contra de la tradición, el economista pretende tomar todas las medidas desde la histórica residencia presidencial, en lugar de asistir todos los días a la sede gubernamental de la Argentina.Para el 7 de diciembre, en tanto, se deberán: mientras que en el primer lugar ya fue confirmado el jujeño, en la Cámara baja el elegido sería, con amplia trayectoria en la Legislatura porteña y cercano a Milei.En el Congreso también se debe votar al presidente de cada una de las dos Cámaras, lo que constituye una pelea aparte ya que el partido violeta tendrá que negociar con el resto de los espacios para imponer a sus candidatos.Francos confirmó este sábado que el riojano Martín Menem, sobrino de Carlos Saúl y excandidato a la gobernación, será propuesto por La Libertad Avanza (LLA) para presidir la Cámara baja a partir del próximo 10 de diciembre, en tanto que el formoseño Francisco Paoltroni será postulado para el cargo de presidente provisional del Senado."El Presidente electo ha decidido que ambas Cámaras estén presididas por dirigentes de La Libertad Avanza", revelóFrancos.Y adelantó que Martín Menem "va a ser propuesto por el presidente electo como candidato a presidir la Cámara de Diputados y,", lo cual fue confirmado cerca del mediodía por la Oficina del Presidente electo a través de las redes sociales.El nombre de Martín Menem, diputado nacional electo por la LLA, se había sumado el viernes a la lista de potenciales postulantes a la presidencia de la Cámara de Diputados, un lugar para el que previamente había circulado la posibilidad de que fueran electos, del PRO;, de Hacemos por Nuestro País (HxNP), odel Peronismo Republicano.Martín-hijo del exsenador nacional Eduardo Menem-.tiene 48 años y fue elegido como diputado nacional por La Rioja el pasado 22 de octubre, por lo que asumirá su banca el próximo jueves en la sesión preparatoria prevista para las 12.Tras ser designado, reemplazará a la actual titular del cuerpo, la bonaerense Cecilia Moreau, quien ejerce ese cargo desde el 2 de agosto de 2022, cuando reemplazó al saliente ministro de Economía, Sergio Massa.En el caso de la Cámara alta,es senador electo por la provincia de Formosa y comenzó a tener relevancia por armarse un partido político para enfrentar a Gildo Insfrán en esa provincia: así se convirtió en uno de los ocho senadores nacionales que formará parte del bloque de Milei en la Cámara alta.Desde el 19 de diciembre, Milei fue anunciando a sus principales colaboradores, sobre todo a través de las redes sociales, pero en las últimas horas llegó la confirmación de que, su excontrincante en las últimas elecciones, ocupará el ministerio de Seguridad, como ya lo hiciera durante la gestión de Mauricio Macri.Aunque ya se había hablado del desembarco de la presidenta del PRO en el Gabinete libertario, la designación añade un nuevo capítulo a las tensiones que atraviesan desde hace meses a Juntos por el Cambio De hecho, la propiaadelantó que convocará a elecciones internas para el partido que hasta hoy conduce yEn este sentido, el jueves pasado la potencial ministra de Seguridad se reunió a solas con el futuro presidente en el Hotel Libertador: allí se trabó la alianza para después afirmar a una periodista del canal de noticias LN+:El expresidente, al menos en la primera superficie de las cosas, parece cada vez más alejado del armado de LLA, y en la noche del viernes incluso llegó a decir que las designaciones de Bullrich y el futuro ministro de Economía Luis Caputo lo ponían "contento"."Para llevar adelante el cambio que la Argentina necesita y, al elegir a su equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró 'Toto' Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina", posteó Macri desde su cuenta personal de la red social X (antes Twitter).Por su parte,"No creo que esté enojado Macri; él (por Macri) ha sacado un mensaje de felicitación y buenos augurios para ella. Los dos tuvieron gestos de enorme grandeza", replicó.Además, Francos dijo sentirse "muy contento con la incorporación" de Bullrich al Gabinete mileísta.Por otra parte, consultado sobre si ya está definido el funcionario que estará a cargo del, Francos adelantó: "Está el perfil y está la persona, pero no me corresponde anunciarlo".Sin embargo, además de la cartera de Salud, a, diputado electo por el futuro oficialismo, desmintió que se "estén ocultando nombres" y recordó que, de no haber habido balotaje, el presidente electo hubiera tenido sesenta días para trabajar."Es totalmente inusual este escenario. Seguramente el lunes, como mucho, vamos a tener las autoridades nombradas y vamos a ir un Gabinete con el 99 por ciento armado", aseveró el legislador a en declaraciones para Radio Continental.Zago dijo queMientras tanto, esta semana se confirmó a Luis 'Toto' Caputo para el Palacio de Hacienda ; se anunció la designación del empresario; del periodista Manuel Adorni como vocero presidencial , y de Daniel Scioli como embajador en Brasil.La continuidad del exmotonauta frente a la delegación diplomática argentina en Itamaraty no estuvo exenta de polémica:Además, el viernes también se conoció laEse nombramiento fue repudiado por diversos espacios políticos -entre ellos la Coalición Cívica- y entidades sociales -tales como el Foro Argentino contra el Antisemitismo- por los antecedentes de quien también fuera ministro de Justicia de Carlos Menem y, en su juventud, integrante del Movimiento Nacionalista Tacuara.