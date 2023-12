La designación de Bullrich en el gabinete de Milei desató la interna en el PRO

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Tras el "Pacto de Acassuso" de Macri y Bullrich con Milei, la situación fue mutando.

Macri pretendía una negociación con Milei amplia, pero las designaciones del libertario fueron por otra vía.

Los nuevos rumbos del PRO

La decisión de la excandidata presidencialde aceptar el cargo de ministra de Seguridad del próximo Gobierno nacional generó una, mientras el partido apura sus elecciones internas para elegir nuevas autoridades, y se abre un nuevo frente de disputa con La Libertad Avanza (LLA) por la designación del libertario Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados en los últimos años, aunque el triunfo de Milei no disparó cambios solamente en ella sino también en el corazón del PRO.En el partido amarillo siguen nítidamente en veredas opuestas las dos facciones que no habían podido lograr una lista de unidad rumbo a las presidenciales, conocidas popularmente como las 'palomas' y los 'halcones', y esta falta de consensos generó que vayan a las PASO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta para elegir quién de los dos sería el candidato.Pero, el acuerdo por el cual ambos respaldaron al libertario rumbo a la segunda vuelta, el balotaje del 19 de noviembre en el que fue consagrado como el futuro Presidente de la Nación.Ahora, esta unidad entre Bullrich y Macri se vio afectada porque se vieron claramente en la última semana., que abarcara la designación de varios funcionarios del PRO en su Gobierno y también la discusión respecto de quién conducirá la Cámara de Diputados.Desde el PRO impulsaban la figura del diputado nacional, aunque también estaban en carrera para ese puesto tanto, quien fuera candidato a vicepresidente del cordobés Juan Schiaretti, como el riojano Martín Menem, principal referente de Milei en esa provincia, quien este sábado fue confirmado para ese cargo por el designado ministro del Interior, Guillermo Francos.Lostienen que ver con el hecho de que"No están peleados, pero cada uno tenía una estrategia distinta para plantarse ante Milei y no se pudieron poner de acuerdo", afirmó a esta agencia una fuente partidaria al tanto de los motivos del enfrentamiento.En tanto,"El gobierno de", dijo el vicepresidente del PRO y diputado nacional Federico Angelini esta mañana en declaraciones a radio 10, y agregó que de esa manera "se negociará ley por ley" y no habrá un apoyo a "libro cerrado" de los proyectos que mandé el libertario al Congreso.Para Angelini, ly precisó: "Es una oferta del Presidente electo Javier Milei hacia Bullrich y Caputo”.“Vamos a ser una alternativa, no co-gobierno, no hay un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, es una cuestión de que el Presidente es Javier Milei, hay que reconocerle ese liderazgo y nosotros vamos a acompañar en el Congreso de la Nación”, dijo.En este clima, Bullrich se automarginó de la conducción actual y futura del PRO , el partido fundado por Macri en 2002.La futura titular de Seguridad, que actualmente preside el partido amarillo, ya avisó quePor estas horas, según pudo saber Télam, desde lo formal se están apurando los pasos para organizar esta elección interna que determinará la futura conducción del PRO y dejar listo el esquema antes de la feria judicial de enero.Aquí se replicará lo que ya pasó en el partido en los últimos años:Entre los posibles candidatos asomancomo representante de las "palomas" y el propiocomo referente de los "halcones".El cronograma electoral contempla las siguientes fechas:El PRO enfrenta la disyuntiva de establecer su identidad política, en un contexto en el cual una cercanía excesiva con la gestión de Milei lo desperfilaría rumbo a las elecciones de medio término de 2025.