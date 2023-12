New Yorker incluyó la novela "Enero", de Sara Gallardo, en la lista de los mejores libros

Gallardo (1931-1988) es autora además de "La rosa en el viento", "El país del humo" y "Pantalones azules".

Como todos los años,, la prestigiosa revista estadounidense semanal que publica críticas, ensayos, reportajes de investigación y ficción, publicó su lista de, que este año incluye a"January" ("Enero") fue traducida del español al inglés por Frances Riddle y Maureen Shaughnessy y editada por el sello Archipiélago y así llegó a los lectores norteamericanos primero y a los reseñistas de The New Yorker, después."Cada semana, nuestros editores y críticos recomiendan los libros más cautivadores, destacados, brillantes, estimulantes y comentados. Ahora, cuando 2023 llega a su fin, hemos elegido una docena de lecturas esenciales de no ficción y también una docena de ficción y poesía", aseguran los editores de la publicación al dar comienzo a la lista de los mejores libros de 2023.. "El texto se centra en una joven de dieciséis años que queda embarazada tras la agresión de un hombre mayor. En la historia, situada en el calor sofocante de la Pampa argentina, Gallardo recrea el mundo de los ganaderos desde la perspectiva de la niña, con su confusión adolescente y su sentimiento íntimo de culpa", sostiene la reseña."Gallardo yuxtapone su desesperación solitaria (la protagonista visita a una curandera local para abortar y galopa imprudentemente a caballo para provocar un aborto espontáneo) con la sociedad católica conservadora que cierra filas en su contra", señala la revista estadounidense sobre la novela que, en la Argentina, reeditó el sello Fiordo en 2018.Gallardo (1931-1988) es autora además de ficciones como "La rosa en el viento", "El país del humo" y "Pantalones azules".Fue una escritora central en la literatura argentina, especialmente en la década de 1960 y en los últimos años su figura fue rescatada a través de reediciones, adaptaciones teatrales y el premio nacional de novela instituido en 2016 por el Ministerio de Cultura de la Nación que lleva su nombre.