Argentina inició el Seven de Dubai con dos triunfos ante España y Australia

Los Pumas comenzaron con buen pie en el Seven de Dubai | Foto: X @LosPumas7arg

Los Pumas 7s, venció este a España, por 26-12, y Australia, por 31-14, por el Grupo B del Seven de Dubai, en la primera etapa de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 (SVNS).Los Pumas 7s, entrenado por Santiago Gómez Cora y actual subcampeón del circuito, superaron a España en esta madrugada por 26-12 con tries de Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González (completó 250 cotejos en el circuito) y Matteo Graziano. y tres conversiones de Alejo Lavayén.Luego Argentina venció a Australia por 31-14 con trie de Moneta (3), González y Santiago Alvarez, sumadas a las conversiones de Lavayén y Mare (2).Por el mismo grupo Irlanda, rival de Argentina desde las 13.22 de nuestro país, venció a Australia (19-12) y España (35-10), por lo tanto Los Pumas 7s y los británicos lideran con seis unidades, Australia posee una y España ninguna.Este nuevo SVNS está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada, señaló el sitio de la World Rugby (WR).La SVNS se extenderá por siete meses, y esta conformada por 12 seleccionados, ellos son Argentina, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda, Fiji, Samoa, Australia, Francia, España y Canadá.Esos equipos sumarán puntos en las siete primeras etapas. Tras el Seven de Singapur, los ocho mejores llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona de la temporada, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto), tratarán de conservar la categoría.Esos cuatro últimos jugarán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series; y los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.