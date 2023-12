Abrió sus puertas el festival artístico Chandon Artground en la Costanera

Obras que integran la cuarta edición de Chandon Artground en Costanera. Foto: Prensa.

Siete obras de arte participativas e inmersivas conforman el circuito de la cuarta edición de Chandon Artground, el festival de arte, performance y música con curaduría de Gonzalo Solimano, que bajo el lema "Cambiá la mirada" inauguró este jueves y se realizará hasta este sábado en Espacio 6, un nuevo lugar sobre la porteña Costanera Norte, frente al Río de la Plata."Hoy por hoy vivimos en un mundo que está muy alienado y uno no se da cuenta en la vorágine que vive. Es algo sistematizado del día a día y creo que el arte tiene que sacudir un poco, cambiar el paradigma y las nuevas tecnologías son herramientas que ayudan a poner incómodos a lo establecido del arte contemporáneo", dijo a Télam elquien tuvo a su cargo la selección de artistas.Al igual que en ediciones anteriores, este circuito artístico propone al visitanteque invitan a interactuar y experimentar, con foco en lo visual y lo lúdico.propone un recorrido por un laberinto de luz, espejos y pantallas, junto con VTV y Espacio Plá, mientras que la bailarina y artista Melisa Zulberti presenta "Sobre sí mismo", una obra performática compuesta por música en vivo y tres placas giratorias que responden al movimiento que ejercen las bailarinas sobre ellas.Enresiden numerosos tubos enroscados suspendidos en el techo que cada uno actúa como un canal de comunicación permitiendo a los asistentes tomar uno y usarlo para comunicarse con otra persona que está sosteniendo el otro extremo.El pintor, mejor conocido como "presenta una instalación colgante inmersiva con luz y proyección, donde los visitantes pueden sumergirse en un espacio único y contemplativo.junto con Ipresentan, una obra interactiva que invita a los usuarios a conectarse con una versión digital de sí mismos, mediante el uso de video en tiempo real y el Doodle art está presente de la mano de", con un mega mural que el público podrá intervenir para concluir en una obra colaborativa.se pregunta si podríamos hablar hoy de una sensibilidad contemporánea y dice que "la existencia virtual se impone como signo de los tiempos, donde el arte emerge y se rebela contra la desconexión y la alienación generalizada".La propuesta se completa con unFernando Pulichino será el DJ residente durante los tres días y se sumarán Pabels, Anita B Queen y Otto Bunge. También tocarán en vivo las bandas 1915, Kermesse y Plastilina., Chandon Artground sorprendió en la escena cultural de la ciudad con la inauguración del C Complejo Art Media en el barrio de Chacarita y volvió a hacerlo en 2021 y 2022 al intervenir el edificio del ex Tiro Federal Argentino en el barrio porteño de Núñez.se realiza del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 18 a 24 en Espacio 6, Avenida Costanera Rafael Obligado 6.340. Las entradas se pueden adquirir a través de https://www.passline.com