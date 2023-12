Seis hermanos correntinos fueron adoptados y comienzan una nueva vida junto a sus madres

Eliana y Elisa adoptaron a seis hermanos en Corrientes. Foto: Prensa

Juliana, Alejandra, Noelia, Cristian, Jeremías y Camila. Foto: Prensa

La jueza Macarrein otorgó la guarda por tres meses hasta que se pueda conceder la adopción plena. Foto: Prensa

Foto: Prensa

Dos madres de Santa Fe adoptaron a seis hermanos de Corrientes, tras ser seleccionadas al cabo de una Convocatoria Pública Nacional realizada por el Juzgado de Familia Niñez y Adolescencia N°4 en julio de este año, informó el Poder Judicial de la provincia.“Los niños, radiantes de felicidad, estaban inquietos y expectantes en el Juzgado porque llegó el día que tanto esperaron: mañana se mudan con sus mamás,, una ciudad distante a 30 kilómetros de Rosario”, precisó el informe oficial.La pareja fue seleccionada entre más de 35 inscriptos que respondieron a la convocatoria, tal cual lo había informado a Télam la jueza Carolina Macarrein al destacar el interés que generó el llamado para adoptar a JLas mamás contaron que siempre hablaron de la posibilidad de adoptar y cuando se enteraron de esta convocatoria se inscribieron sin dudar.Contaron a la jueza que tienen una casa grande y que ya separa trasladar a la familia."Ya son una familia, nosotros deseamos con toda nuestra fuerza poder sumarnos”, dijo emocionada Elisa en la audiencia que se realizó este viernes, en la que la jueza Macarrein, que sEliana y Elisa llegaron a Corrientes a principio de esta semana, según reportó el informe judicial, para compartir con los niños y niñas horas de parques, playas, desayunos y actividades diversas y mucho diálogo y celebraron que “desde un primer momento buscaron la conexión”.“Ambas creen fervientemente que todo el camino recorrido no fue casualidad. En septiembre tuvieron entrevistas con la jueza y el equipo interdisciplinario del Poder Judicial a través de videollamada y solo restaba esperar, hasta que llegó la tan esperada noticia: debían viajar hasta Corrientes y permanecer un tiempo para realizar el proceso de vinculación con los niños”, detalló el Juzgado.“Camila es la que más carácter tiene, Jeremías, es el más simpático y muy cariñoso a diferencia de Cristian, que parece que será el que más trabajo nos dará”, detallaron entre risas las mamás, y agregaron que “Noelia, si bien tiene 8 años juega mucho todavía con los más pequeños, y Ale es curiosa y entusiasta, y la más grande, Juliana es protectora y cuidadosa con sus hermanos”.Elisa y Eliana son, y ademásen una fábrica de Aluminio, una de las más grandes del país.Las mamás contaron además quey el cuidado de los pequeños: “Tenemos todo pensado, a la mañana yo me voy a quedar y ocupar de los chicos porque en la fábrica entro a las 16 y cuando yo me voy, vuelve Elisa”, detalló Eliana.Luis Palacios es una localidad de mil habitantes, donde también vive toda la familia de las mamás.“El pueblo es muy tranquilo, los niños andan en bicicleta por la calle,de casa y el municipio ofrece actividades deportivas y recreativas para que elijan los que les gusta”, concluyeron las flamantes mamás.