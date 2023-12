“Ni un ajuste más, ni un derecho menos”: se acerca la Marcha del Orgullo en Ushuaia

La concentración será en la Plaza Piedrabuena, para concretar un recorrido por la avenida San Martín y finalizar en la Plaza Cívica / Foto: 123RF.

La palabra de la activista Erika Moreno

La comunidad LGBTIQ+ de Tierra del Fuego realizará este viernesla Marcha del Orgullo en la ciudad fueguina de Ushuaia, que tendrá como principal consigna “Ni un ajuste más, ni un derecho menos”, y donde además se reclamará el, entre otros.La comisión organizadora de la marcha, formada por dirigentes de entidades locales impulsoras de la diversidad, expresó que otro de los propósitos de la agrupación esLa manifestación, que también seguirá el espíritu de la 32ª Marcha del Orgullo realizada el 4 de noviembre en Buenos Aires y otros puntos del país, tendrá unade la capital fueguina, para luego concretar un r, a orillas del Canal Beagle.La clásica “celebración de la diversidad” realizada cada año por la comunidad LGBTIQ+ ya se llevó a cabo el sábado 11 de noviembre en la ciudad de Río Grande, en el norte provincial.Esta vez, el grupo de disidencias también organiza un, que se concretará en la sede de la Casa de la Juventud de Ushuaia y que incluirá la participación de feriantes y espectáculos musicales.“Pediremos también por el cese de los travesticidios, por las reparaciones históricas y por la implementación del cupo laboral travesti trans, aunque fundamentalmente por la resistencia de los derechos que ya hemos conseguido”, explicó a Télamdonde logró la aplicación del cupo laboral trans.Como militante del sector y miembro del gremio de no docentes universitarios, Moreno trabaja desde hace años en la implementación del cupo trans en diferentes ámbitos estatales, como el gobierno de Tierra del Fuego y los municipios de Ushuaia y Río Grande, además de universidades de otras partes del país.Por su parte la organización de la Marcha del Orgullo fueguino llamó a “seguir de pie” y a “defender los derechos conseguidos y luchar por los que nos faltan”.“El miedo nunca nos detuvo y nunca nos van a vencer, sobre todo porque este colectivo es nuestro lugar seguro y la familia que elegimos tener. Nadie va a poder contra nuestra fuerza colectiva y nuestra lucha, porque estamos orgulloses de ser y el odio de ellos no va a provocar que bajemos nuestras banderas y volvamos a un clóset del cual con esfuerzo logramos salir”, afirmó un pronunciamiento de “Orgullo TDF” publicado en las redes sociales.También dijeron estar “más fuertes que nunca” y dispuestos a “no rendirse” por “los compañeros que ya no están, por los que no pueden marchar, por nuestros derechos y los de las generaciones futuras. El amor vence al odio”, concluyeron los activistas fueguinos.