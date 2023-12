Milei anunció a Bullrich en Seguridad y a Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro

Foto: Daniel Dabove

"Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga" Patricia Bullrich

Foto: Cris Sille

La designación de Rodolfo Barra como procurador no hace bien a la democracia. La daña. Fue justamente por las mismas cosas que hoy señalamos desde @2023Faca que fue removido por el presidente Menen como Minisitro de Justicia. Se debe tener memoria siempre. @DAIAArgentina pic.twitter.com/PdaPYDxmYK — Claudio Avruj (@clauavruj) December 1, 2023

Foto: Osvaldo Fanton

Macri celebró las designaciones El expresidente Mauricio Macri celebró la designación de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Seguridad, y de su exministro de Finanzas, Luis Caputo, para dirigir la cartera de Economía en el gobierno de Javier Milei, a quien le deseó "éxito" en su gestión.



"Para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo (sic), me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina", indicó Macri en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.



El fundador del PRO -que mantiene una alianza desde que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Bullrich, quedara afuera del balotaje del 19 de noviembre y decidiera apoyar al postulante de La Libertad Avanza (LLA)- le deseó "éxito" tanto a sus exfuncionarios como a presidente electo.



"Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien", agregó.

Nuevo régimen penal juvenil

El presidente electo Javier Milei anunció este viernes que su ministra de Seguridad será la titular del PRO,, y que el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación será ocupado por el ex funcionario menemista, cuya llegada al puesto fueque consideran que "no le hace bien a la democracia". "La oficina del Presidente electo de la República Argentina informa que la Dra. Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre" , sostuvo un comunicado emitido por la vocería oficial.De inmediato, a través de sus redes sociales, Bullrich -quien ya ocupó ese mismo cargo entre 2015 y 2019 bajo la administración de Mauricio Macri-, agradeció al presidente electo"Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios", sostuvo la titular del PRO en su publicación.Y agregó: "Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga".y -mientras se sucedían las especulaciones sobre su designación en el Gabinete- anunció el llamado a elecciones del PRO y confirmó que no participaría por un nuevo mandato al frente del partido.Sus dos primeras experiencias al frente de un Ministerio fueron cuando dirigió las carteras de Trabajo y de Seguridad Social durante el Gobierno de Fernando De La Rúa, donde llevó adelante la reforma laboral denominaday un, previo a su renuncia un mes antes de la caída del mandatario radical en diciembre de 2001.Junto a la designación de Bullrich, la oficina del presidente electo también anunció que "el Dr. Rodolfo Barra estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación" , quien fuera ministro de la Corte Suprema y de la cartera de Justicia durante el Gobierno de Menem.El anuncio sobre la designación de Barra causó el, con quien Milei mantiene una alianza desde que la candidata presidencial de JxC quedara afuera del balotaje del 19 de noviembre y decidiera apoyar al postulante de La Libertad Avanza."La designación de Rodolfo Barra como procuradorFue justamente por las mismas cosas que hoy señalamos desde el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) que fue removido por el presidente Menen como Ministro de Justicia. Se debe tener memoria siempre", escribió en su cuenta de X Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos durante la administración de Macri.FACA, un foro que tuvo un comunicado fundacional hace tres semanas con firmas de dirigentes como Waldo Wolff, Soledad Acuña, Sabrina Ajmechet y Alejandro Finocchiaro, entre otros, manifestó en un documento su "rechazo" ante el nombramiento, al considerar que"Resulta inadmisible que una persona con antecedentes vinculados al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencias próximas al nazismo, sea nombrada para un cargo de tal relevancia en nuestro país", alertó el organismo.El foro se refirió así a la foto publicada en la tapa de la revista Noticias de junio de 1996, con Barra haciendo el saludo nazi y admitiendo su paso por Tacuara:Por su parte, la extitular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Macri,, también rechazó esa designación al compartir en sus redes el texto de FACA.En el mismo sentido se expresó el presidente de la Coalición Cívica (CC),, titular de un espacio que promovió la candidatura presidencial de Bullrich, pero que encontró su límite en el pacto con Milei."Desde el Foro Argentino contra el Antisemitismo rechazamos la designación de Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro de la Nación", escribió Ferraro en su cuenta de X.Distinto fue el caso del nombramiento de Bullrich al frente de Seguridad, un"Es una gran alegría que Patricia Bullrich sea la futura Ministra de Seguridad. Ha demostrado tener la decisión y el coraje para combatir el narcotráfico, luchar contra la delincuencia y garantizar el orden. ¡Vamos por una Argentina en paz!", subrayó el diputadoen su cuenta oficial de X.El jefe de gabinete entrante,, consideró que fue "una gran decisión" del presidente electo ya que "Patricia ha demostrado conducir con mucha firmeza las fuerzas federales y ha sido implacable contra el crimen organizado"."Estoy seguro que juntos Nación y CABA vamos a trabajar de manera coordinada y con un solo objetivo, llevar más tranquilidad y seguridad a nuestros vecinos", destacó.El gobernador electo de Santa Fefelicitó a la presidenta del PRO y aseguró conocer su "compromiso inclaudicable por la seguridad y el orden"."Tenemos por delante mucho trabajo conjunto para que todos los santafesinos vuelvan a sentirse seguros. Tu conocimiento de la provincia y la experiencia que ya hicimos juntos entre 2015-2019 es un buen punto de partida para coordinar esfuerzos e inteligencia en la construcción de una Santa Fe más segura", afirmó.Antes de ser anunciada como futura ministra, Bullrich insistió en la necesidad de impulsar un "nuevo régimen penal juvenil", al considerar que la normativa"Recibí a los papás de Joaquín Sperani, adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado por otro de su misma edad en Laboulaye, Córdoba", escribió este viernes desde su cuenta de X.Y agregó: "Es claro, y siempre lo sostuve, que un menor de 16 años sabe si lo que hizo está bien o está mal. A ellos, como a tantas otras familias víctimas de un sistema injusto, los acompaño en su reclamo por una verdadera justicia y en el pedido de un nuevo régimen penal juvenil, que les ponga un freno definitivo a los delincuentes en el inicio de su carrera delictiva".