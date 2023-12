Crece el rechazo a la designación de Barra por sus "tendencias próximas al nazismo"

Rodolfo Barra / Foto: Osvaldo Fantón.

Desde el Foro Argentino contra el Antisemitismo rechazamos la designación de Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro de la Nación. ❌ pic.twitter.com/MvOYjOYIMp — maxi ferraro (@Maxiferraro) December 1, 2023

La designación de Rodolfo Barra como procurador no hace bien a la democracia. La daña. Fue justamente por las mismas cosas que hoy señalamos desde @2023Faca que fue removido por el presidente Menen como Minisitro de Justicia. Se debe tener memoria siempre. @DAIAArgentina pic.twitter.com/PdaPYDxmYK — Claudio Avruj (@clauavruj) December 1, 2023

🚨Rodolfo Barra, el funcionario con pasado nazi que vuelve al gobierno argentino.



𝟭𝟵𝟵𝟲, 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗹𝗹𝗲

Denunciamos públicamente al entonces ministro de Justicia de Menem y pedimos su renuncia por su participación en organizaciones y actos nazis. pic.twitter.com/4x0fNpp2IM — Memoria Activa (@MemoriaActiva) December 1, 2023

Rodolfo Barra:

- Miembro de la agrupación nazi Tacuara.

- 11 estudiantes muertos y 4 desaparecidos en la intervención de la UBA de la que fue parte.

- Miembro de la CSJN menemista (Ley Mordaza).



O sea, digamos: machista, conservador, nazi y fascista. Perfecto para este gobierno. pic.twitter.com/81skSe6ExJ — Agustín Rombolá (@agustindrombola) December 1, 2023

Las feministas recordamos muy bien a Rodolfo Barra, ministro de justicia de Menem que en la Reforma Constitucional de 1994 pretendió poner una cláusula explícita prohibiendo el aborto. Lo impidieron las mujeres de todos los partidos que por la Ley de Cupo participaban por 1ra vez — Diana Maffía (@dianamaffia) December 1, 2023

Lo dicho, señores de la DAIA, los fachos antisemitas como Rodolfo Barra, el nuevo Procurador, ex Corte menemista, están con el Estado Sionista y con Milei. No hay ningún antisemita entre quienes defendemos los derechos del pueblo palestino, víctima de un sistemático genocidio. — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) December 1, 2023

Organizaciones y dirigentes políticos manifestaron este viernes su rechazo a la designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro y calificaron de "inadmisibles" a los vínculos que forjó el futuro funcionario durante su juventud con el Movimiento Nacionalista Tacuara, próximo al nazismo.En un comunicado, el(FACA) -integrado por dirigentes de Juntos por el Cambio y periodistas- rechazó la designación al asegurar quepara la Procuración del Tesoro de la Nación."Consideramos esta elección como una afrenta directa al espíritu democrático y plural de nuestro país", subrayaron y exigieron "de manera contundente la reconsideración de la designación".El diputado de JxC y presidente del Foro,, compartió el documento en sus redes sociales sumando su rechazo a la designación del exministro de la Corte Suprema durante la gestión de Carlos Menem y extitular de Justicia de ese mismo Gobierno.La extitular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Macri,, también rechazó esa designación al compartir en sus redes el texto de FACA., exsecretario de Derechos Humanos durante el macrismo y presidente Honorario del Museo de la Shoá, advirtió que la designación de Barra como procurador"Se debe tener memoria siempre", subrayó e incluyó en su mensaje a la, organización que hasta este mediodía no se había pronunciado públicamente.Desde larecordaron elcon la tapa de la Revista Noticias publicada en 1996 con la fotografía donde se denunciaba "al entonces ministro de Justicia" del expresidente Carlos Menem y se pedía "su renuncia por su participación en organizaciones y actos nazis"."Hoy, casi 28 años después,", subrayaron desde la organización., presidente de la juventud radical de CABA, enumeró algunos datos de Barra como que fue "miembro de la agrupación nazi Tacuara", que fue parte de la intervención de la UBA donde hubo "once estudiantes muertes y cuatro desaparecidos" y miembro de la Corte Suprema de Justicia menemista que implementó la Ley Mordaza, un proyecto que limitaba la libertad de prensa."O sea, digamos:", subrayó Rombolá.Por su parte, el legislador del Frente de Izquierda (FIT-U)citó a Barra cuando expresó en la década del 90 "Si fui nazi me arrepiento" cuando tuvo que renunciar a su cargo al conocerse sus vínculos con organizaciones nazis., subrayó Solano.En tanto, la Directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de CABAsostuvo que "las feministas recordamos muy bien a Rodolfo Barra, ministro de justicia de Menem que en la Reforma Constitucional de 1994"."Lo impidieron las mujeres de todos los partidos que por la Ley de Cupo participaban por primera vez", recordó.El diputado nacional electo del FIT-U,, añadió que "el nuevo Procurador, ex Corte menemista, están con el Estado Sionista y con Milei"."No hay ningún antisemita entre quienes defendemos los derechos del pueblo palestino, víctima de un sistemático genocidio", agregó.