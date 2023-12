Sánchez, tras la tensión diplomática: "La muerte de civiles en Gaza es insoportable"

"Israel tiene derecho a defenderse de este ataque terrorista, pero he reafirmado que España considera insoportable la muerte de civiles en Gaza y que Israel debe cumplir con el Derecho Internacional Humanitario" Pedro Sánchez

He hablado con el ministro Benny Gantz, @gantzbe, a quien he reiterado que Israel es un socio y un amigo de España.



Una vez más, he condenado los atentados terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre.



España desea la inmediata liberación de todos los rehenes.



Israel tiene… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 1, 2023

Terminó la tregua

El presidente del Gobierno español,, se comunicó este viernes con el miembro del Gabinete de guerra israelí, a quien le reafirmó que su país considera "insoportable" la muerte de civiles en Gaza, después de la polémica por sus declaraciones de la víspera, que llevaron al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu a llamar a consultas a su embajadora en Madrid.Sánchez señaló, a su vez, quey que condenaba "los atentados terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre" y pedía por la "inmediata liberación de todos los rehenes"."Israel tiene derecho a defenderse de este ataque terrorista, pero he reafirmado que España considera insoportable la muerte de civiles en Gaza y que", señaló el mandatario español en X (ex Twitter).En una entrevista en la televisión española, Sánchezante la situación actual en Gaza y pidió a Israel "sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario".Sus comentarios reavivaron la tensión diplomática con Israel, que llamó a consultas a su embajadora en Madrid,"Tras las escandalosas palabras del presidente del Gobierno de España, que repite acusaciones infundadas, decidí llamar a la embajadora de Israel en España para que volviera a consultas en Jerusalén", escribió el jueves el canciller israelí,, en su cuenta de X.En tanto, Gantz dijo que durante la llamada,y que destacó que "por el bien de la seguridad de Israel, la sensación de seguridad de los civiles israelíes y el restablecimiento de la estabilidad regional, el (grupo) terrorista Hamas debe ser desmantelado en Gaza".Además,, como la "utilización de niños y mujeres como escudos humanos para sus actividades terroristas".En una visita que hizo la semana pasada a Israel,"Porque también lo sufrimos en España, estoy convencido de que el terrorismo no puede ser erradicado exclusivamente" a través del uso de las armas, señaló, abogando por un acuerdo político., una posición que ya había adelantado en su discurso de investidura el 15 de noviembre, cuando aseguró que trabajaría en España y en Europa por el reconocimiento del Estado palestino.Además, durante su visita al paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, Sánchez declaró junto al primer ministro belga,, queTras sus declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí convocó a los embajadores de ambos países y los acusó de apoyar el "terrorismo".Israel y el movimiento islamista palestino reanudaron los combates tras la finalización de una tregua de siete días en la que se liberó a 110 rehenes a cambio de la excarcelación de decenas de presos palestinos.La escalada de violencia en la región se dio después de que, en su mayoría civiles, y 240 secuestrados , entre ellas una veintena de argentinos.En respuesta,que, según el gobierno del enclave palestino, dejó más de, en su mayoría civiles.