Francos: el apoyo de Macri a Milei "no significa que compró acciones" del gobierno

El designado ministro de Interior,, aseguró este viernes que La Libertad Avanza (LLA) tiene "predisposición a conversar" con otros sectores en un periodo quey aseguró que el apoyo recibido por parte de Juntos por el Cambio (JxC) en el balotaje no significó que se compraron "acciones" dentro del partido."Nosotros somos un sector con mucha firmeza y convicción en algunas ideas pero también con predisposición a conversar y aportar los mejores hombres en un periodo que va a ser complejo como todos lo saben y (el presidente electo) Javier Milei dice claramente", afirmó Francos en diálogo con Radio Rivadavia.Al ser consultado por el apoyo recibido por parte del expresidente, Francos sostuvo que"La gente nos hubiera acompañado igual porque votó un cambio. Fue una actitud valiosa, pero no significa que compraron acciones o estemos repartiendo acciones de gobierno, estamos tomando mucha gente valiosa de Juntos por el Cambio (JxC) y otros sectores políticos", aseguró.Francos dijo que por la forma en que fue construida LLAy subrayó que "Argentina no tiene un problema, tiene mil" que llamó a "solucionarlos ordenadamente"."El instrumental político es el que se construya en el Congreso para aprobar las leyes. Una cosa es el gobierno nacional donde el Presidente con el asesoramiento nuestro está armando el mejor equipo posible. Milei dijo que no es fácil tomar posiciones de gobierno en una situación como esta", afirmó.Mientras que sostuvo queAdemás, sostuvo que los equipos técnicos de JxC y de LLA "están trabajando en conjunto" para incorporar sus propuestas a la reforma del Estado."El Presidente que fue muy claro en la campaña sobre el ajuste con medidas fuertes desde el inicio. Cuando esa propuesta recibe el 56% de los votos no veo que las otras fuerzas políticas puedan no apoyarlas.", añadió.Sobre qué diputado podría presidir la Cámara Baja, Francos aseguró que "es una decisión que estamos transitando en estas horas" y que va a ser resuelto "rápidamente con la idea de organizar lo que sea mejor"."Admito y aplaudo todas las discusiones políticas que sean para mejor, pero", afirmó y contó que el futuro ministro de Economía "tiene ideas" sobre un posible blanqueo de capitales y que "en los próximos días hará sus anuncios al respecto".