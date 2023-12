El salesiano que quiere presidir el club del Papa Francisco

Federico Tirelli: docente, joven y laico, un “outsider” del fútbol, no es empresario, político o ex jugador, es un candidato con características particulares / Foto: Gentileza.

Francisco con el librito “De Almagro y de todas partes. Rasgos principales de la vida del Padre Lorenzo Massa” que inicia con una carta escrita por él / Foto: Gentileza.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro (CASLA) tiene como socio a Jorge Bergoglio, el Papa, y para las elecciones internas de la conducción del club (, justo el día de su cumpleaños), la figura de Francisco está presente, aunque viva en el Vaticano.. En sus redes sociales el abogado y empresario gastronómico demuestra un vínculo que no es nuevo. Desde el 2 de septiembre de 2016 tiene fijado en X (antes twitter) la frase “extraordinario e inolvidable momento” junto a dos corazones azul y rojo y la foto al lado del hombre de blanco y crucifijo al pecho., en este caso a la vicepresidencia de San Lorenzo, católico y formado en la primera espiritualidad del Papa. A ellos no los une el vínculo personal, sino la congregación fundada por Juan Bosco, más conocido como Don Bosco. Este legendario sacerdote italiano del siglo XIX fundó los salesianos, sus oratorios y la rama femenina con las monjas de la Asociación de María Auxiliadora y el Instituto de las Hojas de María Auxiliadora desplegados en todo el mundo convirtiéndolos en una de las congregaciones más numerosas del catolicismo.(con 600 estudiantes), en la calle México entre Quintino Bocayuva y Treinta y Tres Orientales, en CABA. Es el único candidato docente, joven y laico, lo que se dice un “outsider” del fútbol ya que no es empresario, político o ex jugador.- Mi papá me hizo hincha y a los cinco años ingresé a los exploradores (similar a los scouts). Ahí fue como descubrir todas las pasiones juntas en un mismo lugar. Frente a eso uno va creciendo y aprendiendo en esos valores. Por eso para mí San Lorenzo no es solo la pasión por el fútbol también se suman los exploradores, el Padre Lorenzo Massa, que me enseñaron una mirada empática, educativa y de ponerse al servicio del otro. Es mi formación y esto es la novedad en estas elecciones. Mi vida es lo que represento.- Para el socio de San Lorenzo la historia del club no es menor. Hace 115 años atrás, en 1908, el Padre Lorenzo paría el club de allí el apodo ‘los cuervos’ en referencia a los curas que en esa época usaban largas sotanas negras. Él se acercó a unos pibes que jugaban a la pelota en la calle (no pavimentada) México, a dos cuadras de avenida La Plata. Entonces el nombre del club es en homenaje al cura en vida, no sólo a la primera batalla del general San Martín con los granaderos, y además los colores de la camiseta fueron tomados del manto de la Virgen María Auxiliadora tras un sueño del Padre Lorenzo.- Mi presencia tiene que ver con recuperar los valores fundacionales de San Lorenzo y desde ahí hacernos cargo de los problemas que tiene el club. De hecho, en las cuatro listas presentadas la novedad es mi candidatura porque Sergio ‘Chiche’ Costantino, candidato a presidente, me suma luego de conocerme en pandemia trabajando en el comedor del oratorio. Eso nos unió y que compartimos la pasión que expresan nuestras banderas como aquella que dice ‘Lorenzo es el camino’, en la bandeja norte del Gasómetro, o el trapo más grande que lleva el rostro del cura y el Papa Francisco. Emblemas del club y ejemplos de vida.Finalizada la entrevista “el dire”, como lo llaman en el colegio San Antonio, hace entrega de undonde dice: “Mi papá se enamoró enseguida de ese equipo llamado San Lorenzo que para mí es el mejor equipo de fútbol de Argentina, muchas veces campeón... ¿Qué hizo el padre Lorenzo Massa? Les dio a esos muchachos que jugaban en la calle una mística deportiva, una motivación que los alegrara y los llevara adelante. Esto es lo que quiero decirles. La urgencia del momento empuja a la creatividad”.