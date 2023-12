Argentina pierde ante Mali por 2 a 0 en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-17

"Que la gente no se olvide que son chicos", pidió Diego Placente, DT de la Sub-17

El seleccionador del representativo nacional Sub-17, Diego Placente, pidió que la gente "no se olvide" que son chicos los futbolistas en el Mundial de Indonesia, luego de las duras críticas al arquero Jeremías Florentín, que cometió errores en la eliminación de la semifinal del martes ante Alemania.



"Quiero hablar de lo que pasó con Jeremías (Florentín) y los posteos, estuvo bueno que fue visible. Que la gente no se olvide que son chicos. Tienen 16 ó 17 años, es el momento para que se equivoquen", apuntó Placente en diálogo con TyC Sports.



"Son chicos y todo les afecta. La gente no sabe que hace dos meses jugaba en sexta división. Se ganó un lugar en la Selección e hizo un gran torneo", insistió.



Florentín fue fuertemente criticado por diferentes usuarios en las redes sociales X (antes Twitter) e Instagram, donde debió cerrar los comentarios debido a los altos niveles de agresividad, tras la derrota por penales con Alemania (4-2).



Placente sostuvo que están "viviendo un montón de cosas por primera vez en sus vidas" aunque aclaró que se siente "agradecido" porque mucha gente apoyó en este tiempo.



"Tuvimos una charla para desahogarse un poco, para sacarnos la derrota y pensar en lo que viene. A veces hace bien largar el llanto. Es importante poder ganar y terminar", completó el entrenador, en la previa al partido, desde las 9.00, contra Mali, por el tercer lugar en el Mundial.