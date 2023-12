Caputo anunció a incorporación de Joaquín Cottani, un ex funcionario de Cavallo

El funcionario recientemente referido por Caputo, en sus días de gestión con Cavallo.

Luis Caputo, el designado ministro de Economía, anunció hoy que Joaquín Cottani, un ex funcionario de la gestión de Domingo Cavallo en el Palacio de Hacienda durante la década del 90, se sumará al gabinete que arma el presidente electo Javier Milei para el área económica.“¡Bienvenido Joaquín Cottani al equipo! Excelente economista, gran persona, y uno de los artífices silenciosos de los mejores momentos de la década del 90”, señaló Caputo a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).Entre 1991 y 1997, años en los que Cavallo estuvo al frente del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Carlos Menem, Cottani estuvo -primero- al frente de la subsecretaría de Política Económica y, luego como subsecretario de Hacienda y Representante Financiero en Estados Unidos y Canadá.En la “bienvenida”, Caputo no especificó cuál será el puesto que ocupará Cottani, quien en el ámbito privado se desempeñó en la calificadora de riesgo Standard & Poor's y en el banco de inversión Lehman Brothers.Según consta en la página del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR), fundado en 1983 para mejorar la calidad de la formulación de políticas económicas dentro y fuera de Europa, Cottani en la década de 1980, trabajó en la sección de comercio y finanzas del Banco Mundial (BM), y se desempeño como economista senior en la consultora IERAL de la Fundación Miditerránea.En la actualidad se desempeña como asesor macroeconómico de empresas del sector financiero a través de LatinSource, una red de consultores independientes con sede en Nueva York, y es socio gerente de DFC Associates, LLC, una empresa de consultoría y asesoramiento en inversiones. Es, además, doctor en Economía por la Universidad de Yale (1984).