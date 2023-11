La CTA Autónoma pidió "unidad y resistencia" ante "la nueva etapa" del país

Durante dos jornadas nos reunimos con compañeras y compañeros de todas las provincias para debatir y analizar la etapa que viene.



Vamos camino a un gobierno que no va a escuchar a los trabajadores y trabajadoras. Y las propuestas que tenemos se pueden llevar a cabo si hay poder…

La conducción nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que colideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro,, durante una doble jornada de formación y reflexión política.Un documento firmado por los dirigentes sindicales detalló que en el encuentro participaron los secretarios generales de las provincias y de las entidades adheridas.Godoy clausuró las jornadas de debate, ofreció un informe político yLos debates se centraron en el documento “Aportes y propuestas para enfrentar la crisis”, y hubo cuatro paneles para profundizar la discusión y formación política, ocasión en la cual la CTAA decidió acompañar la medida adoptada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, quien llamó a una protesta para el 11 de diciembre para el caso de que el gobierno entrante no conceda un encuentro a esa entidad sindical.Aguiar solicitó una urgente reunión con el presidente electo Javier Milei para analizar la problemática del Estado y los anuncios de "drástica reducción en la administración pública", y convocó a una protesta para ese día para el caso de no ser recibido.“El próximo gobierno no escuchará a los trabajadores, por lo que será preciso luchar para construir poder popular y modificar las relaciones de poder a fin de ser protagonistas de un nuevo destino y modelo de Estado. La participación en las organizaciones de la CTAA es fundamental para profundizar la democracia", puntualizó Godoy al leer su informe.También sostuvo que "la disgregación que provoca el sistema capitalista se consolida en las instituciones socio-políticas en todo el país, ya que el objetivo de poder del capitalismo no tiene fondo y no se trata solo de extraer plusvalía sino de generar un dominio geopolítico de Estados Unidos. La CTAA nació para terminar con el sistema y crear una nueva sociabilidad. Unidad, resistencia, propuestas y esperanza es el camino", afirmó."Si el gobierno entrante quiere aplicar desde el 10 de diciembre próximo políticas de ajuste y de promoción de la pelea entre pobres, hallará en la CTA Autónoma una fuerza que nació de la clase trabajadora y puede construir exactamente lo contrario", concluyó.