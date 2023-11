Un referente industrial de Milei dijo que apuntarán a "modernizar" el esquema laboral

"Hay todo un equipo trabajando" indicó el exvicepresidente regional de General Motors.

Ovejero es un dirigente empresario que estuvo al frente de áreas claves en varias compañías de primer nivel. Más allá de ser el referente para el área productiva, se mantuvo cauto en relación a la posibilidad de ser finalmente designado al frente de la Secretaría de Industria o de Producción

Si bien ya designo a Luis Caputo como el futuro ministro de Economía, hasta el momento Milei no anunció quién estará a cargo de las áreas de industria y producción, que formarán parte de la cartera de Hacienda

"Desregular, bajar costos impositivos, laborales y logísticos es fundamental", insistió Ovejero, tras lo cual, puntualizó: "En el 'mientras tanto', para acompañar ese proceso y como dijo el Presidente (en alusión a Milei), también es fundamental no cometer un industricidio"

"Nosotros vamos para el lado de bajar el gasto para bajar impuestos", les dijo Ovejero a los industriales presentes en el encuentro

Coincidencias con Mondino

"Revolución industrial 4.0"

Federico Ovejero, considerado como el principal referente de La Libertad Avanza en asuntos productivos, afirmó hoy que el Gobierno de Javier Milei apuntará a bajar impuestos y desregular y modernizar el esquema laboral.Durante un contacto que mantuvo con la prensa en el marco de la 29ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se llevó a cabo hoy en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ovejero remarcó que se encuentra trabajando "en el armado de un equipo de industria", aunque aclaró que no ha sido designado funcionario del Gobierno entrante."Vamos a trabajar para desregular; quitar las trabas a las empresas para que puedan operar, sobre todo a las pymes que, con poca gente, tienen que hacer malabares para poder sortear todas las regulaciones y ni hablar para exportar; y hay que trabajar en el costo impositivo", sostuvo Ovejero.En este sentido, resaltó que "se están trabajando una serie de medidas" tendientes a "modernizar todo el esquema laboral para que a una empresa le sea atractivo emplear más gente"."Hay todo un equipo trabajando en eso; es uno de los temas que estamos abordando a full", indicó el exvicepresidente regional de General Motors.Ovejero es un dirigente empresario que estuvo al frente de áreas claves en varias compañías de primer nivel. Más allá de ser el referente para el área productiva, se mantuvo cauto en relación a la posibilidad de ser finalmente designado al frente de la Secretaría de Industria o de Producción."Todavía no soy un funcionario designado", dijo para luego precisar que se encuentra "trabajando en el armado de un equipo de industria".Si bien ya designo a Luis Caputo como el futuro ministro de Economía, hasta el momento Milei no anunció quién estará a cargo de las áreas de industria y producción, que formarán parte de la cartera de Hacienda.El pasado 22 de noviembre, Ovejero formó parte, junto a Alejandro Cosentino y Javier Cardini, del equipo de transición del gobierno electo que se reunió con los actuales secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi, entre otros funcionarios, para trabajar en el traspaso de las áreas de industria e innovación tecnológica.Esa reunión tuvo como objetivo repasar los programas vigentes, los equipos de trabajo y sus objetivos en materia de financiamiento a la producción industrial, apoyo a las pymes de todo el país, y promoción de las empresas vinculadas a la economía del conocimiento y formación de recursos humanos en el área.Ovejero, en el marco del contacto con la prensa durante la 29ª Conferencia Industrial, dijo que el "costo logístico hoy es un gran problema para poder desarrollar en el norte del país y ahí hay mucho para desregular y trabajar en lo que es infraestructura"."Desregular, bajar costos impositivos, laborales y logísticos es fundamental", insistió Ovejero, tras lo cual, puntualizó: "En el 'mientras tanto', para acompañar ese proceso y como dijo el Presidente (en alusión a Milei), también es fundamental no cometer un industricidio".En esta línea, contempló que "la apertura no será de la noche a la mañana" ya que "hay que ir trabajando en los diferentes tipos de industria".La "gran preocupación" de las empresas es el acceso a insumos, enfatizó Ovejero, y mencionó que "hay muchas empresas que hoy están al borde de parar porque no tienen insumos, no pueden pagarlos o porque los proveedores no confían y no quieren traerlos"."Hay mucho para trabajar y revisar; hay que meterse a full en los organismos descentralizados", dijo, para luego explicar que "la desregulación o simplificación va a impactar mucho más en proporción a la pyme que a la empresa grande, si bien a todos va a beneficiar".Ovejero se expresó en línea con lo manifestado por la designada canciller del gobierno electo, Diana Mondino, quien, al disertar ante los empresarios de la UIA, trazó las directrices que seguirá la futura gestión en materia de relaciones internacionales y comercio."Hay una cantidad de regulaciones enorme. Dentro de esas regulaciones, está una que establece que Argentina, por algún misterioso motivo, considera que los dólares no son del que exporta, que los dólares son del Banco Central. Lo primero que hay que hacer, no el 11 de diciembre, pero lo más pronto que se pueda, es llegar a una situación en la cual los dólares sean del exportador, que paguen impuestos. Pero es indispensable para que la gente tenga un incentivo", señaló Mondino.Asimismo, estimó que, si bien las empresas argentinas deberán hacer frente a algunas "regulaciones exageradas y costosas", entrar en ese acuerdo "le quita discrecionalidad a la resolución argentina".Mondino también se mostró a favor de simplificar impuestos y avanzar en modificaciones a regímenes laborales y previsionales: "Tenemos que simplificar masivamente (impuestos) hay cosas que están gravadas tres veces. Todo crédito en Argentina tiene IVA, Ingresos Brutos e impuesto municipal: 21+7+8. Si querés sacar un préstamo para una moto o para una maquinaria maravillosa, tenés que pagar impuestos".En ese sentido, la designada canciller sostuvo que ante el gran desequilibrio fiscal que existe, hay "dos soluciones" que se resumen "en subir impuestos o bajar el gasto"."Nosotros vamos para el lado de bajar el gasto para bajar impuestos", les dijo a los industriales presentes en el encuentro.En referencia a la competitividad de las empresas, la futura canciller dijo que para adentrarse en la "revolución industrial 4.0" hay que saber "que en el mundo, el que va a exportar, el que va a producir, va a ser el que sea más algo. El más eficiente, el de menor costo, el más innovador, el que esté más cerca, tenés que ser el más algo. Y eso implica tener una capacidad de producción y de adaptación en la empresa, ser verdaderamente ágil. Ese va a ser el desafío para la industria".Por último, Mondino reiteró que hay que eliminar "lo más rápido que se pueda" el cepo que "impide ahorrar e impide hacer transacciones normales".