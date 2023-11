ATE pidió audiencia con Milei y conocer precisiones sobre los alcances de la Ley Ómnibus

ATE pedirá audiencia con Milei para conocer su plan de reducción del Estado VER VIDEO

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

La conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a más de mil delegados de todos los organismos nacionales, pidió este jueves una audiencia con el presidente electo, Javier Milei, para conocer precisiones sobre el alcance de la Ley Ómnibus de reforma y achique del Estado.Así se expresó la organización en una conferencia convocada bajo la consigna de "Unidad, Resistencia y Propuesta".ATE presentó un pedido de audiencia formal a Milei para que brinde precisiones sobre el alcance de la Ley Ómnibus para reformar y achicar el Estado.El gremio ratificó el "estado de asamblea permanente" y llamó a realizar una "jornada de protesta con radios abiertas en todos los organismos nacionales", además de una movilización al Congreso el 11 de diciembre".También incluyeron entre las propuestas "solicitar reuniones con todos los bloques legislativos"."Respetamos la voluntad popular, pero tenemos la obligación de seguir hablando de los problemas que enfrentan los trabajadores todos los días. Exigimos conocer los detalles de la ley que pretende reformar el Estado. Se encuentran en peligro miles de fuentes de empleo y la mayoría de las políticas públicas. Además, los jubilados no soportan ni una pizca de ajuste más", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.Aguiar sostuvo que "aún es una incógnita para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional, provinciales y municipales, cuáles son las medidas que el líder libertario pretende adoptar en el inicio de su gestión"."Sin embargo, ha dejado entrever que realizará un recorte abrupto en el Estado, lo cual se traduciría en la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público. Desde ATE abrimos la instancia institucional pidiendo la primera audiencia al presidente Milei. Si se implementan las medidas que han trascendido, en el Estado están en riesgo todos los puestos de empleo", advirtió el dirigente.Aguiar aclaró que "no salimos a defender ningún privilegio, defendemos las fuentes laborales pero fundamentalmente al Estado y todas las políticas públicas"."En todo el país los estatales tenemos la serenidad y templanza que la hora requiere, y todas nuestras convicciones intactas. Que nadie dude que tenemos la unidad y la fuerza que hacen falta para enfrentar el tiempo que viene", concluyó.ATE convocó también a "la unidad de las centrales sindicales como la CTA Autónoma y CTA los Trabajadores, y la CGT" para "articular acciones porque del programa de ajuste que se planificó no se salva nadie".