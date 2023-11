Cruces y chicanas entre Kicillof y Cornejo por la macroeconomía y la política industrial

Foto: Victoria Gesualdi

Los gobernadores electos Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza) compartieron este jueves un panel en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el que protagonizaronEn la 29°conferencia de la UIA, que bajo el título "Hay Industria, Hay Futuro" en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, los gobernadores Kicillof y Cornejo expusieron su mirada sobre el futuro de la industria y mostraron diferencias sobre la importancia de tener índices macroeconómicos ordenados y fomentar políticas públicas a favor de la industria para lograr más puestos de trabajo e incrementar las exportaciones de productos con valor agregado.Kicillof abrió el debate colocando al modelo económico del Gobierno nacional en el centro de la discusión, al aseverar que "lo que pasa en la industria depende mucho de las políticas públicas macroeconómicas que determina la Nación y también las provincias"., explicó.Aseguró quey manifestó que "tenemos en nuestro territorio el 50 por ciento del producto industrial del país. Para nosotros, la industria es la columna vertebral y por eso nuestra identidad es productiva".En defensa del modelo económico del peronismo, sostuvo que "del 2020 al 2022, estamos subiendo y recuperando la situación del trabajo y la producción."."Nosotros defendemos la producción y el trabajo y lo vamos a seguir haciendo", apuntó Kicillof, que recibió tibios aplausos de un auditorio colmado por industriales.El discurso de Kicillof fue rebatido por el gobernador radical mendocino al señalar que:Cornejo, sin embargo, coincidió con Kicillof en que "las reglas de juego más importantes las pone el Estado nacional", pero puntualizó que, al criticar el modelo económico de la administración de Cristina Kirchner (2007-2015) y de Alberto Fernández.El gobernador electo de Mendoza puso como ejemplo de la importancia de "tener equilibradas y ordenadas las cuentas macroeconómicas" el periodo de 2005, 2006 y 2007 del gobierno de Néstor Kirchner., insistió Cornejo, quien remató: "Hoy, Mendoza da certidumbre con las reglas de juego claras, pero la Nación viene dando distorsiones muy claras".A su turno, el mandatario peronista le contestó a Cornejo con un ejemplo de la historia nacional conocida por los industriales: el"No alcanza con el orden macroeconómico y la estabilidad para tener un modelo favorable para la industria. Es importante el orden macroeconómico, pero no alcanza porque hay regímenes macroeconómicos que son favorables a la industria y otros que son desfavorables para el sector", sentenció Kicillof.En esa línea, el Gobernador manifestó queCon el foco puesto en la importancia del rol del Estado nacional sobre el sector privado, Cornejo sostuvo que "algunas provincias vienen haciendo una reducción de Ingresos Brutos que es el principal impuesto de las provincias y también es el más distorsivo", pero remarcó quePara cambiar esto, el mandatario mendocino planteó que"El sector privado debe mantener bien alto la bandera de bajar impuestos, pero también exigir a su dirigencia que gaste bien", remarcó Cornejo.Ante esa afirmación, Kicillof consideró que. Buenos Aires es la provincia más perjudicada en el reparto de la coparticipación; es la que menos gasta en empleo público, si se la mide por la cantidad de habitantes que tiene", enfatizó.En ese punto, el gobernador catamarqueñorecordó queJalil insistió: "Para bajar los impuestos, tenemos que blanquear la economía todos y para eso tenemos que digitalizar la economía, algo que no tiene costo alguno".También marcó su postura sobre la apertura de las importaciones al manifestar que "no se puede abrir la economía si no estamos en las mismas condiciones porque todos los países cuidan a sus industrias".Al igual que Cornejo, el mandatario electo chubutense, consideró que, estimó el gobernador de Juntos por el Cambio (JxC).Al cerrar el panel, Cornejo lanzó una chicana a Kicillof, que fue celebrada por los industriales presentes."Axel no dice que en estos 4 años tuvo un dinero producto de recursos por afuera de la coparticipación", dijo el mandatario radical, mientras que Kicillof respondió: "Los números del informe son del 2022 con todos los recursos recibidos. Lo aclaro para que no haya mentiras en el panel", concluyó.Este jueves, los gobernadores tuvieron una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la que se avanzó en compensaciones para garantizar el pago de sueldos y aguinaldos en el mes de diciembre en las provincias argentinas.