Solana Sierra: “Estoy súper contenta con el nivel que estoy teniendo”

¡Solana Sierra 🇦🇷 es semifinalista!

Venció a Robin Montgomery 🇺🇸 por 2 a 0 en el global con parciales de 6-4 y 7-5.



Con su triunfo de este jueves ante la norteamericana Robin Montgomery (6-4 y -7-5) en el IEB+Argentina Open,alcanza por primera vez en su carrera los cuartos de final de un torneo WTA 125 y atraviesa la barrera del top 200 en el ránking mundial.A los 19 años y con una destacada carrera en la categoría Junior (finalista en Roland Garros en 2022), la joven marplatense avanza a pasos firmes hacia el siguiente escalón en el competitivo camino de afianzarse en el tenis profesional.-En años anteriores jugué mucho Junior y este fue todo profesional y es distinto. Me fui adaptando bastante y ahora cierro súper contenta con el nivel que estoy teniendo. Es una transición difícil pero por ahora puedo decir que me estoy sintiendo bien.-La verdad que no me enfoco mucho en el ranking, pero sí era un objetivo para fin de año estar entre los top 200 y también poder jugar qualys de Gran Slam. Vengo trabajando mucho y yo sabía que podía conseguir estos resultados. Mientras mejor ránking tenés, podés jugar mejores torneos y eso ayuda.-Nos potenciamos entre todas. Con las chicas nos llevamos re bien, y ahora ya somos cinco en el top 200 así que eso es muy bueno.-Esta gira de cuatro torneos en Sudamérica es buenísima. Por mi parte, el objetivo es venir a buscar nivel y estoy contenta porque siento que partido a partido lo voy logrando.Ya jugué contra ella. Va a ser un partido duro porque es una chica que juega muy bien y trae muchas pelotas, va a ser muy físico también.