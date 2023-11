Schiaretti: "Nosotros queremos que a Milei le vaya bien y estamos para ayudar"

Foto: Luis Cetraro

Foto: Raúl Ferrari

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó su deseo de quey se puso a disposición, mientras que detalló las obras públicas realizadas entre 2016 y 2023 en la provincia y apuntó que la Nación "aportó solo el 4% de los fondos para financiarlas".En un discurso que dio ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador, que cumple su segundo mandato consecutivo (tercero alternado) profundizó sobre la obra pública y dijo: "Cuando yo escucho que hablan de pararlas, digo, acá en Córdoba están paradas, acá nunca hicieron una obra".En ese punto fue crítico con los últimos dos gobiernos nacionales, y reclamó:Estas aclaraciones las realizó como respuesta a lo que planteó el presidente electo Milei, quien dijo días atrás que se pararía la obra pública porque "no hay plata", aunque Schiaretti reiteró su apoyo para ayudar a la gobernabilidad del líder de La Libertad Avanza.También destacó las virtudes de, ministro de Finanzas provincial, y dijo que se sumaría al gabinete de Milei:El gobernador, además, remarcó: "Deseo el mayor de los éxitos a Milei como próximo presidente. Su éxito significará que las familias argentinas van a vivir mejor"."Para nosotros es clave, y me escucharon en la campaña, la necesidad de tener equilibrio. Las sociedades progresan cuando las sociedades no gastan más de lo que les ingresa. Lo monetario es consecuencia de lo fiscal", apuntó."El principio rector es el equilibrio fiscal", remarcó Schiaretti, y afirmó: "Por eso, celebro que Milei hable del equilibrio fiscal como la piedra basal de un país"., y sobre él dijo: "Le deseo el mejor de los éxitos como próximo gobernador. Martín es un joven con experiencia, que conoce el interior de la provincia y la ciudad de Córdoba"."Es la persona que puede llevar a Córdoba a superar con éxito los desafíos de los nuevos tiempos. Estoy seguro que va a ser mejor gobernador que yo, y ese sería el mayor orgullo", acotó Schiaretti sobre Llaryora.