Comienza la venta de entradas a socios de Belgrano para el partido contra River

Las entradas para los hinchas de Belgrano de Córdoba que quieran asistir el próximo domingo al estadio Mario Alberto Kempes para alentar al equipo en el encuentro frente a River Plate, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, estarán disponibles desde esta tarde por medio de compra electrónica.A partir de las 14 de hoy, los tickets podrán adquirirse en www.deportick.com, con prioridad en el acceso para socios del club. Luego, de existir un remanente, estarán a disposición de personas no asociadas a la institución.Los precios de las entradas son los siguientes: Popular Socio: $8.400; Popular No Socio: $11.550; Platea Socio: $ 13.650 y Platea No Socio: $ 16.800; en tanto que el ingreso al estadio para menores de 2 años es sin costo.Cada persona podrá comprar hasta cuatro entradas por cada operación, cargando los datos de los socios/as que asistirán, a la vez que se informó que el ingreso al estadio será con DNI físico, sin excepción.Entre populares y plateas, los hinchas de Belgrano ocuparán la mitad del estadio y las localidades disponibles ascienden a 27.000.