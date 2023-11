Darío Martínez desmintió a Mondino y Ferraro sobre sus dichos sobre el Gasoducto Kirchner. Foto: Maximiliano Luna

Foto: Pepe Mateos

El diputado electo y exsecretario de Energía, Darío Martínez, cuestionó este jueves a los futuros ministros de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y de Infraestructura, Guillermo Ferraro,"Una cosa es tener visiones ideológicas distintas, pero otra muy diferente es no conocer la materia sobre la que se va a tomar decisiones", dijo el dirigente justicialista neuquino en un comunicado, luego de la intervención de Mondino en la mañana de este juevesen la Convención Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).En su alocución, la futura canciller se preguntó "por qué (el gasoducto) tiene que ser estatal", y sostuvo que "nadie" de los que pagan impuestos lo utiliza, por lo que consideró que "no resulta lógico" que su financiamiento sea estatal."Quiero explicarle a la señora Mondino, próxima canciller, que el Gasoducto Néstor Kirchner, desde su misma puesta en servicio, está beneficiando directamente a los 47 millones de argentinos que tienen gas y electricidad más barata, y a toda la economía ya que reemplaza importaciones de GNL tres veces más caro que nuestro gas de Vaca Muerta", expresó Martínez.Al respecto, agregó:"Una cosa es analizar la conveniencia, posibilidad y oportunidad del financiamiento público o privado de este tipo de obras, sus mecanismos asociados, el esquema tarifario de la luz y el gas, y su nivel y forma de subsidios; pero otra muy distinta es no conocer la esencia del sistema de transporte troncal de gas y sus implicancias y efectos directos sobre los usuarios domiciliarios de luz y gas, la economía en su conjunto, la producción de Energía Eléctrica, los costos empresarios y la Reservas de Divisas", finalizó.