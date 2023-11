Debatieron sobre luchas populares y soberanía en medio del avance de las ultraderechas

El ciclo "Democratizar es la tarea" se llevó a cabo en el Edificio Karakachoff de la ciudad de La Plata / Foto: Eva Cabrera

El rol de los medios públicos

Islas Malvinas

Las luchas populares y los proyectos soberanos en medio del avance de las ultraderechas fueron analizadas este jueves, en el marco de unas jornadas organizadas por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con académicos y referentes de distintos espacios políticos y sociales.dijo el presidente de Y-TEC, investigador y científico Roberto Salvarezza en el marco del ciclo "Democratizar es la tarea", que se llevó a cabo en el Edificio Karakachoff de la ciudad de La Plata.Participaron también del panel el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, periodista y escritor Edgardo Esteban; el titular del Centro de Estudios para la Igualdad y las Solidaridad, el abogado Mariano Lovelli; la socióloga y columnista económica de AM 530 Valentina Castro; y el gerente de Periodismo y Contenidos Digitales de Télam, Gustavo Cirelli.Durante su exposición, Salvarezza recordó que"En ese momento no nos podíamos ni reunir. Hoy podemos hacer catarsis. Compañeros, son días oscuros pero levantemos el ánimo porque todavía podemos votar, luchar, cambiar la realidad", resaltó y pidió "desafiar el sistema".Analizó que "más allá de lo violento del discurso y de lo traumático que proponen, no es nuevo este modelo: se ejecutó en 1976 y en los 90, y tiene que ver con las privatizaciones y la demonización del empleado público"., opinó Salvarezza.En ese sentido, señaló: "Vienen por el gas, el petróleo, los alimentos y el litio. Es una disputa por insumos y por el control de la tecnología. Estos modelos proponen desindustrializar, destruir el sistema de ciencia".Reflexionó que "quieren un modelo neocolonial, que brinde insumos y materia prima, pero no podrá agregar valor" y sumó: "Ahí está la clave de la disputa geopolítica y debemos defender los recursos, la ciencia y la tecnología".Después, Castro aseguró que "los números no cerraron con la gente adentro, no hubo distribución del ingreso, los dólares se usaron para pagar las deudas que las empresas tomaron en el macrismo y esa fue una de las causas del resultado de las elecciones" y apuntó que "está bien que la gente esté enojada por eso, por los 140 puntos de inflación anual porque le desestructura la vida"., resaltó.La profesional planteó que "tenemos que representar a ese 44%, que no quiere perder la soberanía económica, privatizar las empresas públicas, arancelar la universidad o tomar más deuda, respondiendo a nuevas demandas y construyendo una política que llegue a todos los sectores".A posteriori, Lovelli opinó que "se debe pensar lo que viene", afirmó que en el último año, la vicepresidenta Cristina Kirchner "anticipó que se estaría ante una elección de tercios y dijo que la sociedad no se había corrido hacia la derecha sino que quería vivir bien tras 4 malos años de Mauricio Macri y 4 malos años de Alberto Fernández"."Milei unió insatisfacciones, las hiló y dijo: 'esto es la casta'. La derrota dialéctica en el debate contra Sergio Massa, el liberal la construyó en un activo, diciendo 'yo no soy político profesional, soy de ustedes'. No la vimos y debemos tener claro que no hay que estigmatizar al que optó por Milei", subrayó., manifestó.En ese marco, Lovelli recordó que en 2015 "hubo una resistencia para poder sostener las conquistas de la década ganada", agregó que en la actualidad es preciso preguntarse "si la actitud de la sociedad y del campo popular debe ser la misma" de aquel entonces y consideró que "no se deben repetir errores: tenemos que seguir democratizando, esa es la tarea".En tanto, Cirelli puso de relieve que volver a la Universidad es "un lugar necesario" en momentos como el actual, porque "a la etapa que se viene se la enfrenta"."Podemos estar un rato tristes porque 14 millones de compatriotas votaron a una fórmula que reivindica a Margaret Thatcher y al terrorismo de Estado", continuó y evaluó que "de eso se sale con convicciones, con estos encuentros porque las derecha usan a la democracia para destruirla".Expuso que "es fundamental tener templanza y organización", reflexionó que "la etapa que viene requiere resistencia porque habrá mucha gente dañada" y analizó que "no hay proceso periodístico que se defina al margen del proceso de disputa de poder".Pidió "pensar en torno a la frase: 'de qué lado de la mecha te encontrás', porque lo que se viene será una etapa de incertidumbre, que requerirá de organización", y evaluó que se deben "generar encuentros para construir redes"."En momentos en donde algunos periodistas hacen encuestas en redes para ver si hay que cerrar los medios públicos, debemos construir redes, generar encuentros y avanzar", concluyó.A su turno, Esteban pidió "analizar cómo empezar a reconstruir un camino que será de dificultades" e indicó que "Malvinas es el rescate de lo colectivo porque Malvinas nos une"."Cuando Argentina salió campeona del mundo, pudimos ver esa transversalidad del pueblo. En cada rincón, nos pusimos la celeste y blanca para celebrar", continuó y destacó que "algo similar ocurre el 2 de abril".Sostuvo "cuando pienso que 14 millones de argentinos votaron a un señor que reivindica a Margaret Thatcher, que la canciller designada dice que le dará autodeterminación a los habitantes de las Islas, y lo que ellos ganan por regalías pesqueras, pienso en cuántas universidades podríamos hacer con eso o cuántas deudas podríamos pagar".Pidió