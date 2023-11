Que jamás olvidaré

Foto: Osvaldo Fantón



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

En estos últimos días que parecen eternos, vengo reflexionando y no sé si es para mejor o para peor de una vez por todas toparme cara a cara con el estado de remate en el cual entraremos como bienes e instalaciones sociales quienes votamos o no al esperpento. Apenas este pensamiento es una aproximación de local antes de que vuelvan los visitantes con las penas antes que con los penales...Una de las cosas que me sacó de quicio es aquello que millones de personas se pasaran por los sobacos a "los pibes de Malvinas..." a casi un año del festejo "maravillosa música" que vivimos en sociedad y en las calles. Particularmente, y siguiendo en mi intento reflexivo, no debería sorprender ya si atiendo por ejemplo a los cantos en las tribunas de mi lado entrañable de colores en cada partido de local. Meta "la que va caminando a la cancha de Boca...", meta "te corrimos por todo el playón" o meta "no me importan esas fotos...".Ninguno de estos cantitos, por citar tres, alguien los cumple y es más, quizá la mayoría de quienes los cantan no pisó una cancha de visitante caminando ni colgados en un bondi. Solo se anda corriendo cuando la yuta avanza antes o después de los partidos, o cuando facciones de la propia hinchada -como en casi todos los equipos, seamos sinceros- "polemizan" entre ellas y por supuesto que, uniendo los tres elementos orales tribuneros: imposible ya seguir a todas partes al equipo.O sea que todo queda en el marco semántico popular. Cada integrante de la hinchada se va a su casa hasta la otra fecha y a veces, cuando no aguanta más, no sin emociones violentas, echa a un DT o hace renunciar una comisión directiva. Muchas veces, suele pasar, dejan que una pequeña cantidad de socios, elijan por sobre ellas a quienes les mandan la cana, no les importa si van de visitantes y encima les aumentan los precios de las plateas para ver resultados mediocres. Cuando se puede votar, sin cautelares ni artefactos legales por el estilo, a ojos vista.Folklore puro y duro es lo que tenemos mi querida muchachada.El campeonato parece largo y la culpa en este no es de Tapia.Besos de esquina y abrazos de cancha.