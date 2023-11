Las empresas que utilizan la Inteligencia Artificial crecen un 56% más

“Creo firmemente que la inteligencia artificial es la tecnología que más va a trasformar nuestras industrias. Se abre un nuevo ciclo tecnológico porque la IA nos invita a pensar en nuevas fronteras” María Sánchez Pagano

Las empresas que adoptan tecnologías de inteligencia artificial (IA) logran una tasa de crecimiento 56% más alta que sus pares, pese a que las firmas aún no la utilizan en todo su potencial, de acuerdo con un estudio de la consultora Accenture difundido este miércoles en la 29° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).De acuerdo con el relevamiento, realizado en, las empresas que adoptan la IA logran una tasa 56% más alta que sus pares, además de atribuira temas vinculados con estas tecnologías.“Creo firmemente que la inteligencia artificial es la tecnología que más va a trasformar nuestras industrias. Se abre un nuevo ciclo tecnológico porque la IA nos invita a pensar en nuevas fronteras de eficiencia, productividad y generación de valor, impactando sustancialmente las formas en que trabajamos. Tenemos que estar preparados para esas nuevas formas”, manifestó, directora en Accenture.Sánchez Pagano participó junto con el especialista en IA,, del panel “inteligencia Artificial e innovaciones tecnológicas para la transformación industrial”, como parte del evento del UIA que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta.Sánchez Pagano subrayó que, y que esa “no es la intención”.“Me gusta hablar que los humanos vamos a estar potenciados por la IA,pero que no va a reemplazar al conductor de la nave”, agregó.La analista llamó a que las empresas adopten la IA porque las que lo hacen “están generando un valor sustancial y una distancia con sus pares”.En el estudio de Accenture, se encontró que“Sólo un 17% logra capturar los beneficios de toda la IA y un 53% se queda en pruebas aisladas que nunca lograr escalar”, indicó.Para la escalabilidad –explicó- “se requiere de la definición de una organización y de un gobierno transparente para su adecuada utilización, un marco ético y de seguridad, y prácticas de gestión de riesgos respecto a la infiltración, robo de datos, ataques y el mal uso de la tecnología”.En tanto, para Bilinkis,y que bien la investigación en ella comenzó “desde la Segunda Guerra Mundial y Alan Turing”, los mayores avances fueron en los últimos 8 años.“Esto no nos va a dar 30 años para acomodarnos. El plazo es cinco años, máximo 10. Aquellas personas y organizaciones que no puedan incorporar las herramientas en IA en sus modelos de negocios van a tener serios problemas para competir”, manifestó el autor del libro Artificial. La nueva inteligencia y el contorno de lo humano.En la misma sintonía de Pagano, sostuvo que “las máquinas no nos van a reemplazar sino aumentar nuestras capacidades”., concluyó Bilinkis.