Boric dijo que será inflexible con los extranjeros ilegales

El presidente de Chile, Gabriel Boric, informó que van a, y en ambos casos serán expulsados en un plazo de cinco días.Durante el anuncio de un programa que entrega más recursos a Carabineros (policía) para la seguridad en las distintas regiones, Boric comunicó que reforzará el “control migratorio” y avanzará con las eventuales expulsiones pendientes.“Como Gobierno, en conjunto con la policía, vamos a ser inflexibles., del mismo modo los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en los siguientes cinco días”, dijo el mandatario.En esa línea, detalló que en el caso de extranjeros que estén de manera irregular en Chile y no han concurrido al empadronamiento voluntario, aún cuando no tengan una orden de detención, “se les dictará el decreto de expulsión".Boric también se refirió a la ley de Presupuesto 2024, la que, en la mayor inversión "de los últimos ocho años” y que significa “más recursos para el plan contra el crimen organizado y nuevas instalaciones de Fiscalía" en zonas clave.En cadena nacional, el presidente se refirió el miércoles a la aprobada Ley de Presupuesto 2024, que permite avanzar con la agenda del Gobierno en temas como salud, educación, economía y seguridad.En este último punto, el mandatario afirmó que los acuerdos alcanzados en la tramitación de la iniciativa “permitirán al Servicio de Migracionesde extranjeros durante el 2024”.En concreto, habló de un aumento del 4,5% en los recursos para el Ministerio Público.La cifra significa “financiar el doble de lo originalmente presupuestado”, explicó el mandatario y agregó que él mismo está “trabajando personalmente para”.“Delincuentes, pandilleros y narcos, les hablo directamente: no son bienvenidos en Chile, los vamos a perseguir y los vamos a echar”, dijo Boric.El martes pasado el Senado de Chile aprobó, por 38 votos a favor y dos en contra, la Ley de Presupuesto 2024 queen comparación al presente año.