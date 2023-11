Piden presencialidad plena para evitar comentarios agraviantes en un juicio de lesa humanidad

En una audiencia realizada virtualmente se realizaron los comentarios agraviantes / Foto: Youtube.

Guadalupe Godoy, abogada de la querella / Foto: Youtube.

Pía Garralda, abogada de la querella / Foto: Youtube.

Los detalles de la causa

La fiscalía y las querellas del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en el que son juzgados 18 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en el Cuerpo de Caballería de La Plata durante la última dictadura militar, pidieron la presencialidad plena en la sala de audiencias de los defensores de los imputados,abogado de varios de los imputados que tiene este proceso oral y público, cuando se conectó por zoom para participar de una audiencia que se celebró el pasado 23 de noviembre, cuatro días después del triunfo que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje presidencial."Hermosa mañana, doctor Olmedo Barrios", le respondió el abogadoAl inicio de la audiencia de este jueves, pidió la palabra la abogada querellante, en un debate que hasta ahora se desarrolla de manera semipresencial.Godoy consideró que la virtualidad con la que participan en el juicio los abogados defensores "desdibuja las reglas básicas de comportamiento y"."Las provocaciones realizadas por los dos defensores, las burlas a las víctimas y al Tribunal, en la presencialidad no habrían sido admitidas", remarcó la letrada que querella en representación de víctimas y organismos de derechos humanos.El, por lo que la jueza del Tribunal dio traslado a la defensa para que opine al respecto.Gastón Barreiro, defensor oficial, expresó su rechazo a la presencialidad argumentando que la virtualidad ha permitido y permite su participación en diversos juicios de lesa humanidad que se tramitan durante una misma jornada.En igual sentido se expresaron otros defensores, que dijeron quepor el Tribunal ante requerimientos similares.Olmedo Barrios, al hacer uso de la palabra sostuvo que le "sorprende lo que ha planteado la querella", y"Fue un hecho anecdótico que no merece la importancia que se le ha dado. El tema de la presencialidad está cerrado y no corresponde", aseguró el abogado.La presidenta del Tribunal, Karina Yabor,tras lo cual dio inicio a la audiencia de hoy e hizo pasar al primer testigo.El TOF 1, que por primera vez es presidido por una mujer, Karina Yabor,por los delitos cometidos contra 210 víctimas cautivas en el excentro ilegal de detención que funcionó en el Cuerpo de Infantería de la Policía de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la calle 1 entre 59 y 60 de La Plata y en el otro excentro que funcionó en la comisaría 8va de la capital bonaerense.Roberto Armando Balmaceda; Carlos Ernesto Castillo "El Indio"; Alberto José Crinigan; Tomas D´Ottavio; Carlos Hugo Leguizamón; Claudio Rubén Mejías; Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.Por losEnrique Armando Cicciari; Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez y Rubén Vicente Sánchez; Jorge Héctor Di Pascuale; Carlos María Romero Pavón y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, y por su accionar conjunto en 1 y 60 y Comisaría 8va: Lucas Marcelo Castro; Ismael Ramón Verón y Enrique Francisco Welsh.