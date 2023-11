Diana Mondino confirmó que Argentina no ingresará a los Brics

Foto: Victoria Gesualdi

Prometió que los dólares serán de los exportadores y no del BCRA

"No ingresaremos a los Brics" Mondino aseguró que Argentina "no ingresará" a los Brics, en una categórica definición con la que dio por cerrada la posibilidad de que el país se incorporare al grupo de potencias y países emergentes, encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.



"No ingresaremos a los Brics", escribió Mondino en su cuenta oficial de la red social X, ratificando así la postura que el presidente electo de La Libertad Avanza, Javier Milei, había expuesto durante la campaña presidencial.



Antes, en declaraciones a la prensa, la futura jefa del Palacio San Martín había sostenido que la decisión del nuevo gobierno que comenzará el 10 de diciembre no significa "dar marcha atrás" con la incorporación de Argentina a los Brics "porque nunca se aprobó".



"No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó. Nunca ingresamos a los Brics", declaró Mondino al ingresar al Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla la 29º conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).



En declaraciones posteriores a la prensa, ratificó que la Argentina no formará parte de los Brics, y dijo "no ver ventajas" en la incorporación a ese grupo.



Tal como había gestionado el gobierno de Alberto Fernández, la incorporación de Argentina al grupo de los Brics debía concretarse a partir del 1 de enero del 2024.



Argentina fue incorporada en agosto de 2023 al grupo de economías emergentes Brics -que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica-, una decisión considerada "histórica" por las naciones miembros del bloque y que representa para el país "un nuevo escenario y una oportunidad" geopolítica y comercial, según había informado en esa oportunidad el presidente Fernández.



El objetivo del gobierno saliente era poder acceder a nuevas formas de financiamiento, que no tengan los condicionamientos y presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Nos hemos incorporado a la alianza de los Brics, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial", anunció Fernández en el discurso en el que anunció la incorporación al bloque que integran Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica.



Además de la Argentina se sumarían, a partir del 1 de enero de 2024, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos.



Los Brics fueron considerados el paradigma de la cooperación Sur-Sur, e integra a las cinco economías nacionales emergentes que en la década del 2000 eran las más prometedoras del mundo.



La designada canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, dijo este jueves si la nueva administración no logra aprobar en el Congreso las leyes que necesita,, aunque aclaró que "eso no es lo que corresponde".Antes de ingresar a la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), Mondino hizo referencia al paquete de leyes que podría enviar al Congreso el futuro gobierno de Milei en sesiones extraordinarias, y sostuvo que si el Parlamento no respalda esas iniciativas,, aunque de inmediato aclaró que eso "no es lo que corresponde"., aseveró la diputada electa de La Libertad Avanza en declaraciones a la prensa.Además, Mondino se mostró esperanzada en que el Gobierno saliente sea el que suscriba en los próximos días el, dijo que hay que eliminar regulaciones en el comercio exterior y afirmó que desde La Libertad Avanza (LLA) se espera lograr que "los dólares sean de los exportadores y no del Banco Central"."Hay una cantidad de regulaciones enorme. Dentro de esas regulaciones, está una que establece que", señaló al exponer en la 29º Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA)La futura titular del Palacio San Martín disertó en ese espacio y trazó las directrices que seguirá el Gobierno del presidente electo, Javier Milei, en materia de relaciones internacionales y comercio.El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupó un lugar particular en la exposición de la también legisladora electa de LLA, quien destacó los beneficios de ese entendimiento y las "monumentales" oportunidades comerciales que trae para Argentina., remarcó Mondino.La virtual canciller estimó que, si bien las empresas argentinas deberán hacer frente a algunas "regulaciones exageradas y costosas", entrar en ese acuerdo "le quita discrecionalidad a la resolución argentina"."Por supuesto que hay un montón de cositas que a cada uno de los participantes no les gustan.Podríamos avanzar con EFTA, Singapur, ASIAN, Las puertas que se abren son monumentales. Es cierto, a alguien le va a molestar algo, si esperamos que todos estemos contentos, nadie va a estar contento", añadió.Respecto de la política exterior, afirmó que hay que "dar vuelta el funcionamiento de la Cancillería" y que no sea ese ministerio o sus funcionarios si es conveniente exportar o no un producto, sino que es "el sector privado" el que luego de analizar los costos, comuniquen esa decisión al cuerpo diplomático para eliminar si una regulación impide comerciar."Vamos a tener (en Cancillería) dos espacios donde el sector privado va a tener un rol dominante para generar incentivar todo lo que sean exportaciones", agregó en el mismo sentido.Mondino también: "Tenemos que simplificar masivamente (impuestos) hay cosas que están gravadas tres veces. Todo crédito en Argentina tiene IVA, Ingresos Brutos e impuesto municipal: 21+7+8. Si querés sacar un préstamo para una moto o para una maquinaria maravillosa, tenés que pagar impuestos".En ese sentido, dijo que existe consenso en que, ante el gran desequilibrio fiscal, hay "dos soluciones" que se resumen "en subir impuestos o bajar el gasto"."Nosotros vamos para el lado de. Está en todos ustedes, para explicar que los impuestos no pueden subir", les dijo a los industriales presentes.En referencia a la competitividad de las empresas, la futura canciller dijo que para adentrarse en la "revolución industrial 4.0" hay que saber "que en el mundo, el que va a exportar, el que va a producir, va a ser el que sea más algo. El más eficiente, el de menor costo, el más innovador, el que esté más cerca, tenés que ser el más algo. Y eso implica tener una capacidad de producción y de adaptación en la empresa, ser verdaderamente ágil. Ese va a ser el desafío para la industria".También reiteró queConsultada sobre posibles obras de infraestructura, MondinoPreviamente, Mondino había dialogado con los medios presentes y se refirió a la eliminación de la Secretaría de Comercio y afirmó que los controles de precios "nunca funcionaron"."Hay controles que son indispensables, el semáforo en rojo lo tenemos que cumplir todos y hay que controlar que se cumpla. Lo que no tiene que haber es el control de precios. Sabemos que el control de precios nunca funcionó. No los controles de higiene, de inocuidad. Precios Máximos tiene que desaparecer", apuntó.Respecto al número de leyes que podría enviar al Congreso el presidente electo en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, Mondino aseguró desconocer un número exacto, pero afirmó que eran "muchas"., enfatizó.Por otra parte, la futura canciller confirmó que, aunque sostuvo que "los políticos tiene la obligación de volver al país el 10 de diciembre"."Una cosa es que haya una buena relación y otra cosa es decir todos quedan o todos se van", sostuvo por último al referirse a la continuidad decomo embajador en Brasil.