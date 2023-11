“Historias Sobrevivientes”: en busca de más de 1000 identidades

Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, en Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba.

Historias Sobrevivientes: Amelia Uzín

Convocatoria Sobrevivientes: Ana Careaga.

Historias Sobrevivientes: Carlos Leibovich.

Convocatoria Sobrevivientes: Guillermo Cabrera.

Historia Sobrevivientes: Daniel Mercogliano.

Convocatoria Sobrevivientes: Silvia Fontana.

Historia Sobrevivientes: Luis Allega.

Campaña del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético.

Más testimonios de sobrevivientes

El Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético lanzó en este fin de año 2023 una campaña de comunicación para escuchar la voz de los sobrevivientes con el objetivo de poder lograr conocer las más de 1000 personas e historias que pasaron por este sitio de memoria (en Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba, CABA) y que aún faltan identificar.Con esta campaña se opta por revalorizar la importancia de las politicas publicas de memoria, jerarquizar los testimonios de los sobrevivientes y seguir luchando por verdad y justicia.,Coordinadora del Espacio para la Memoria Club Atlético,explicó A Télam: “Sabemos que por este sitio pasaron alrededor de 1.500 personas, eso lo sabemos porque cada persona que era secuestrada se le asignaba con una letra y un número al llegar el centro clandestino"."Gracias al último juicio en el que se investigó el accionar en este lugar, conocimos nuevos testimonios, personas que quizá no se reconocían como víctimas por haber estado secuestradas por un corto tiempo y por eso tardaron tanto en contar su historia”, recalcó Astudillo.Por el trabajo artesanal de sobrevivientes, familiares, organizaciones y vecinos se lograron identificar alrededor de 500 personas que pasaron por allí, pero aún falta conocer la identidad de más de 1000.En el último juicio de lesa humanidad que investigó el circuito represivo comprendido por los centros clandestinos Club Atlético, El Banco y El Olimpo -conocido como ABO- se conocieron 47 nuevos testimonios de personas que no habían sido anteriormente identificadas: eso significa que aún en el 2023 hay sobrevivientes que nunca revelaron su desaparición ante la justicia.“Es importante contar lo sucedido. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va hacer?”, remarcó Carlos Leibovich, sobreviviente del Club Atlético.Para sumarse a la campaña y completar las historias del Club Atlético, se pueden compartir los materiales de difusión con el testimonio de les sobrevivientes y utilizar el #HistoriasDelClubAtlético para encontrar todas las identidades que faltan. A través de este link de YouTube se puede acceder a los videos: https://studio.youtube.com/playlist/PLlNPyAosEve6WX-LDmWoR12FHtKnWQZdF/edit