Comenzará a regir la interoperabilidad de los pagos con QR para tarjetas de crédito

Foto: Prensa

La interoperabilidad de los pagos con QR para tarjetas de crédito entrará en vigencia a partir de este viernes, como lo dispuso el Banco Central (BCRA), e implicará el fin del Débito Inmediato (Debin) como mecanismo de fondeo de las billeteras virtuales y su reemplazo por el mecanismo de Transferencias Inmediatas Pull.La normativa del BCRA establece quelos participantes del sistema nacional de pagos -bancos y billeteras virtuales- que actualmente usan Debin recurrente para fondear cuentas, deberán, bajo el argumento de "prevenir casos de fraude"."El principal cambio introducido es organizar el sistema entre pagos y transferencias para prevenir confusión entre las personas usuarias. De tal manera, los Débitos Inmediatos se acotan a las operaciones de pago, mientras que las transferencias entre cuentas se realizarán a través del sistema de Transferencias Inmediatas Pull", detalló el BCRA.Agregó que "estas modificaciones no alteran en ningún punto la capacidad de las personas usuarias de administrar sus fondos entre los distintos proveedores de productos financieros".Las cuatro entidades que nuclean a los bancos que operan en el país celebraron este miércoles el comienzo de la interoperabilidad de los pagos con QR para tarjetas de crédito, porque "democratiza los medios de pago".La, destacaron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra).Desde la vereda contraria, desde-la principal empresa proveedora e impulsora de códigos QR del país- señalaron que el sistema de Transferencias Inmediatas Pull "todavía"."En múltiples ocasiones le solicitamos al BCRA que no se apague el Debin para no afectar el normal funcionamiento de la herramienta ante los bajos niveles de efectividad de Transferencias Inmediatas Pull y la falta de cumplimiento por parte de los bancos en sus desarrollos. Esperamos tener una respuesta favorable para nuestros usuarios lo antes posible", agregaron.Desde el Banco Central, por su parte, señalaron que "el proceso ya comenzó y se observa que paulatinamente van migrando de Debin a Transferencias Inmediatas Pull".Sobre el planteo realizado por Mercado Pago, desde el organismo monetario dijeron que "el directorio del BCRA se reunirá este jueves y considerará los pedidos de las partes en la medida que se compruebe que se están registrando inconvenientes".En principio, lospara Transferencias Inmediatas Pull.En tanto, no existirían inconvenientes en los casos de nuevas vinculaciones entre cuentas.La disputa que lleva adelante Mercado Pago por este tema suma así un nuevo capítulo, en una historia que ya tuvo varios episodios.Todo comenzó cuando las entidades bancarias impulsaron a través de la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina (Cimpra) -foro del que participan todos los actores del sistema de liquidación de pagos y valores en el BCRA- que los códigos QR sean "full interoperables", esto es, que además de pagar con dinero en cuenta, cualquier usuario puede elegir hacerlo con sus tarjetas de crédito.Si bien el Banco Central accedió al pedido y puso al 1 de septiembre como fecha de inicio de la interoperabilidad plena de los códigos QR, debió posponer su aplicación en dos oportunidades, la última días atrás, en la que puso como nueva fecha el 1 de diciembre próximo.La iniciativa implicará que la principal empresa proveedora e impulsora de códigos QR de la Argentina,"abra" sus códigos a los bancos y permita a sus aplicaciones participar de estas operaciones, que son las que mueven los mayores volúmenes de dinero, ya que las ventas más grandes se dan en pagos a crédito.