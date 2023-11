Estos son los nuevos valores para los peajes de las rutas nacionales concesionadas

Nuevos valores para los peajes. Foto: C Lagos.

Los nuevos cuadros tarifarios en los peajes de la red vial nacional concesionada, con un aumento que va del 50% al 66% en los corredores viales nacionales, que incluye el Acceso Riccheri, los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires y el Corredor Vial N° 18.Las nuevas tarifaspara facilitar la gestión de cambio en vías de cobro, informó la Dirección Nacional de Vialidad.Luego de que Vialidad Nacional efectuara la correspondiente evaluación técnica, la aprobación del nuevo esquema responde a que la, por lo cual se buscó atender la variación de precios registrada en ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, a fin de garantizar el nivel de prestación de los servicios a las personas usuarias.En consecuencia,mientras que los autos (categoría 2) de $ 150 a $ 250 (en horas no pico), y de $ 200 a $ 300 (en horas pico).En el caso de los camiones de hasta dos ejes (categoría 3), la tarifa pasó de $ 300 a $ 400 (hora no pico) y de $ 400 a $ 600 (hora pico).Los camiones de hasta cuatro ejes (categoría 5), que abonaban $ 450 (hora no pico) pasaron a pagar $ 750, y los que pagaban $ 600 (hora pico) abonan $ 900; en tanto los camiones de hasta seis ejes (categoría 6) de $ 600 y $ 800 pasaron a pagar a $ 1.000 y $ 1.200 respectivamente; y camiones de más de seis ejes (categoría 7) de $ 750 y $ 1.000 a $ 1.250 y $ 1.500.(en ambos sentidos); y los sábados, domingos y feriados de 11 a 15 (en sentido hacia la provincia de Buenos Aires) y de 17 a 21 (en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires).Estos aumentos también se aplicarán en todos los tramos de los corredores viales bajo jurisdicción nacional que poseen peajes con tarifas similares a los de los accesos metropolitanos: I (rutas 34 y 9), II (188), III (12 y 16), IV (8, 36 y A-005), V (19 y 34), VI (9, 193, 34, A-012 y A-008), VII (3, 205 y 226), VIII (7), IX (autopista Ezeiza Cañuelas, además de Riccheri), X (5) y el 18 (R12, 14, 135, A-015, 117 y 174).