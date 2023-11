A dos meses del ataque de Hamas, la DAIA convocó a un acto contra el terrorismo y antisemitismo

El 7 de octubre Hamas atacó en el sur de Israel. Foto AFP.

Laa un acto el próximoen inmediaciones del Teatro Colón al cumplirse dos meses de "la masacre terrorista de Hamas", bajo la consigna "no al antisemitismo,"Argentina unida! El 7 de diciembre, al cumplirse dos meses de la masacre terrorista de Hamás, convocamos a toda la sociedad argentina para decir NO al terrorismo, NO al antisemitismo y SÍ a la liberación de todos los secuestrados", instó la DAIA desde su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.En el posteo, además, la organización invitó a "ser parte de este momento crucial para demostrar que en nuestro país la solidaridad y el respeto por la vida son valores que nos comprometen e identifican"."Te esperamos para alzar nuestras voces en un acto de unidad y resistencia", puntualizaron en referencia a la concentración que se realizará a las 18 en"¡Por un mundo libre de terror y odio!", añade la convocatoria, al tiempo que propone: "¡Podés traer tu bandera de Argentina y/o de Israel!".El 7 de octubre, centenares de miembros del grupo islamista palestino Hamas se infiltraron en el sur de Israel desde Gaza y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron unas 240 personas, incluidos bebés, niños, mujeres y soldados, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.La masacre provocó la inmediata reacción del Ejército israelí, que desde mismo día inició incesantes bombardeos y una operación terrestre en la que murieron hasta ahora 14.854 personas, entre ellas 6.150 menores de 18 años, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas.