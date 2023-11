El Papa llamó a "desmasculinizar" la Iglesia y pidió más presencia femenina

Francisco sigue con la recuperación de una "bronquitis aguda, infecciosa"

El papa Francisco continúa con la recuperación de una "bronquitis muy aguda, infecciosa" que lo obligó a cancelar un viaje de tres días a Dubai previsto para mañana y por la que esta semana redujo sus actividades.



"Sí, gracias. Como ven, estoy vivo. El médico no me dejó ir a Dubai. La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado", planteó el Pontífice este jueves al recibir en el Vaticano a los participantes de un congreso sobre ética en la salud.



Luego, Francisco, de 86 años, explicó: "Agradecer a Dios que no fue una pulmonía. Es una bronquitis muy aguda, infecciosa. Ya no tengo fiebre, pero todavía siguen los antibióticos y esas cosas. Gracias por todo esto".



El Papa, que recibe desde el sábado pasado un tratamiento intravenoso de antibióticos, mantuvo hoy nueve encuentros durante los que mostró una mejoría en el estado general de salud.