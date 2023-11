Se presentó la Cartelera Rottenberg de la temporada marplatense con un evento en Cañitas

El empresario teatral Carlos Rottenberg. Foto: Cris Sille

Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Emiia Mazer, Ileana Calabró y Mirta Won. Foto: Cris Sille

Muscari presenta "Perdida Mente". Foto: Cris Sille

Mauricio Dayub con "El equilibrista" y "El amateur". Foto: Cris Sille

Los archiconocidos marplatenses Eugenio y Culini Weinbaum. Foto: Cris Sille

Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Jorgelina Aruzzi. Foto: Cris Sille

Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio. Foto: Cris Sille

Elencos capitalinos que harán temporada este verano en Mar del Plata, algunos con obras que son éxitos en calle Corrientes, otros con estrenos a cuestas, presentaron parte importante de la cartelera de la Ciudad Feliz en el verano teatral que arranca el mes próximo y se extiende hasta fines de febrero.Ana María Picchio, Leonor Benedetto, Emilia Mazer, Mauricio Dayub, Jean Pierre Noher, Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Jorgelina Aruzzi, entre muchos, se dieron cita en un restaurante de Cañitas para posar para los fotógrafos, dar notas a medios televisivos, ofrecer pequeños "speechs" y dejar formalmente anunciada la temporada que tendrá lugar en los teatros América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata, Neptuno con obras del productor Carlos Rottenberg.Cuatro jóvenes de la Guardia del Mar de la Ciudad Feliz, vestidas con uniformes salidos de la tapa del disco Sargent Peppers de Los Beatles, recibían al público y terminaban de ponerle el color al evento que anunciaba diez obras que irán a la temporada en que la ciudad festeja sus 150 años y que, dijo Rottenberg, ", en una frase de feliz sintonía con el momento actual."Armamos una progrmación conmuy diferentes entre sí", afirmó Rottenberg para definir la temporada que comienza a fines de diciembre y que irá muriendo a fines de febrero, se extenderá a comienzos de marzo o terminará antes, según los dictámenes del éxito y de la situación económica de los verneantes.El empresario, queen Buenos Aires y que desdedestacó: "Seguimos apostando, obviamente por Argentina y vamos a seguir trabajando en lo que sabemos hacer, que tiene que ver con las artes escénicas, y defenderlas siempre".Recordando su primera temporada en Mar del Plata en democracia como productor contó que decidió promocioar la obra "Segundo tiempo" de Ricardo Halac, con una foto de sus dos protagonistas (Leonor Benedetto y Arnaldo André) desnudos.Rottemberg aseguró que la foto no mostraba nada prohibido, "no se veía nada", dijo y después agregó: "era muy artística". Benedetto (presente en el evento por su participación en "Perdida Mente" de Muscari) lo corrigió: "la foto era muy cuidada", y luego Rottenberg contó que por esa foto "todos terminamos casi presos" y que tuvieron que afrontar una ardua demanda penal "por una abogado que se levantó un día y se olvió que ya vivíamos en democracia"."Lo bueno de hacer temporada en Mar del Plata -contó Aruzzi en otro lugar del evento, bajo el sol de las cuatro de la tarde y mientras saludaba gente y miraba hacia los costados- es que va gente de muchos lugares y el humor, si bien compartimos un humor nacional, se divide en regionales y entonces hay que tener en cuenta que cada público es un mar diferente en el que te metés".Aruzzi junto con Luciano Castro, Mercedes Funes y Luciano Cáceres son los protagonistas de, "una comedia de parejas de Nelson Valente (dirigida por él) donde cada personaje cuenta sus miserias y expone sus distintas caras hasta que se produce un beso que divide a las parejas en dos", contó Castro."Lo que se pregunta la obra es si fracasamos en las parejas por nuestro propio comportamiento o por la otra persona?", aseguró Aruzzi."Lo bueno que tiene la obra -agregó la actriz de "Educando a Nina", "Cien días para enemorarse" y que hace poco remplazó a Erica Rivas en la puesta teatral de "Casados con hijos"- es que es una comedia argentina que nos identifica y eso para mí suma un montón al estilo de humor que manejamos nosotros"., que irá de martes a domingos en ely que imagina su desembarco en Buenos Aires después de debutar en Mar del Plata;, un espectáculo familiar de aventuras y humor a cargo de los archiconocidos marplatenses Eugenio y Culini Weinbaum que incursionan por primera vez en las tablas en el teatro América; y, la comedia dramática de José María Muscari que desembarca en el teatro Atlas con Leonor Benedetto, Ana María Picchio Emiia Mazer, Ileana Calabró y Mirta Won, son algunas de las obras de la "Cartelera Rottenberg", como se la comenzó a llamar hoy."A mí no me gusta hablar en términos de entretenimiento -aseguró Benedetto refiriéndose a "- , soy muy pretenciosa, prefieron optar, cada vez que salgo para hacer la función, por elegir hacer algo que despierte la conciencia y el alma de la gente y de los que vienen a vernos".Se suman a las propuestas de los teatros que gerenciará Rottenberg: el unipersonal "dirigio por César Brie, y", donde comparte cartel con Gustavo Luppi, y que irán ambos los lunes alse verán ", drama dirigido por Daniel Veronese e interpretado porque viene de recibir los ACE a mejor interpretación (Machín) y mejor dirección; y "El cazador y el buen Nazi" (ACE a mejor obra de teatro alternativo), el drama que narra el encuentro entre Albert Speed y Simon Wisenthal, escrito por Mario Diamentt y dirigido por Daniel Marcove."Dos polos, dos tipos completamente difertentes", aseguró Ernesto Caludio, uno de sus dos protagonistas; mientras que Jean Pierre Noher destacó que "es una obra increíblemente actual, habla de negacionismo y de antisimetismo"."Lo que nos encanta de Mar del Plata es que con esta obra nunca tuvimos la posibilidad de encontrarnos con la gente del interior y a Mar del Plata va todo el país y eso es buenísimo", agregó.en ely "delen el, completan las ofertas de Rottenberg que estarán en Mar del Plata este verano.