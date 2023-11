La UTEP designó a Alejandro Gramajo como secretario general

Primeras elecciones en el gremio de UTEP.

Alejandro "Peluca" Gramajo, nuevo secretario general.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) celebró este jueves su primera elección, que consagró a Alejandro "Peluca" Gramajo como secretario general, quien el lunes 4 de diciembre asumirá su cargo ante la CGT.Según informaron desde la organización, participaron más de 420.000 afiliados en mas de 500 lugares de votación en todo el país y en esta primera elección contó con la lista de unidad denominada "Celeste y Blanca por Tierra, Techo y Trabajo"."La unidad que logramos entre todos los movimientos populares es una muestra de la construcción colectiva que el campo popular necesita en esta nueva etapa de la política argentina", afirmó Gramajo y aseguró que "como siempre estamos marcando un camino determinante para transitar una etapa que, se vislumbra, puede ser muy dolorosa para el pueblo".Asimismo el electo secretario general consideró que "la institucionalización de la UTEP echa luz sobre un sector desde el cual venimos reclamando visibilización y políticas públicas específicas" y destacó la gran participación de quienes "acudieron a votar masivamente para fortalecer un sindicato que va defender a los trabajadores".También se informó que el lunes 4 de diciembre a las 17, en el salón Felipe Vallese de la sede Azopardo 802 de la CGT, se realizará el acto de asunción de las nuevas autoridades de la UTEP que acompañarán a Gramajo: Dina Sánchez y Norma Morales como secretarias generales adjuntas; Ramiro "Vasco" Berdesegar como secretario de organización y Johanna Duarte secretaria gremial.Al respecto el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, felicitó a las autoridades electas con un extenso mensaje en la red social X: "Son compañeras y compañeros forjados en la lucha, con experiencia, de diversas organizaciones populares que promovieron la formación de esta Unión".Y recordó los inicios de la organización en 2011 cuando integró la fundación de Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que luego con la suma de otros movimientos conformó en 2019 la UTEP."Quiero compartir que para mí hoy se termina una etapa. Aunque no soy parte de la conducción de la UTEP desde la aprobación formal de sus estatutos, la asunción de las nuevas autoridades electas representa algo así como una tarea cumplida", explicó el dirigente social y expresó su esperanza de que "este tremendo acto de democracia popular, la enorme participación en las elecciones de la Unión, permita que ni medios ni políticos sigan achacándome ni a mi ni a nadie la dirección de una organización que ya tiene una comisión directiva democráticamente electa"."Tienen el bastón del mariscal", enfatizó y aseguró que "en el tiempo que viene mi rol está en el partido Patria Grande y el desarrollo de la plataforma Argentina Humana practicando una oposición frontal a un gobierno con un programa que consideramos contrarias a nuestros principios más elementales y construyendo una alternativa de gobierno nacional, popular, humanista y latinoamericanista"."La historia ha enseñado una y mil veces que la justicia social no cae como maná del cielo, no se mendiga, se conquista, y para eso el sector debía organizarse productiva y gremialmente", celebró Grabois y auguró que "las autoridades electas tendrán ahora el enorme desafío de lograr defender los intereses de un sector golpeado por siete años de retroceso económico en un contexto político-social sin precedentes".La UTEP se define como el "sindicato que representa y defiende los derechos de todas y todos los excluidos del mercado laboral, quienes nos inventamos nuestro propio trabajo para subsistir".La organización se formó "como una gremial independiente de todos los partidos políticos" en representación de los primeros movimientos populares en oposición a los planes neoliberales de los años '90 y que resurgieron después de la crisis del 2001 luego de la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.En marzo de 2021, el Ministerio de Trabajo reconoció a la UTEP como "representantes de la economía popular" y les otorgó la matrícula con reconocimiento social para mediar en conflictos laborales.