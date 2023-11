Se cayó la sesión en el Senado bonaerense en la que se trataría el pedido de endeudamiento

“Nosotros seguimos trabajando para lograr la aprobación del proyecto, que ya explicamos y es muy sólido”, indicaron desde el oficialismo.

La sesión en la Cámara de Senadores bonaerense que este miércoles debía empezar a tratar el pedido de autorización de financiamiento enviado por el gobernador Axel Kicillof se levantó al no lograrse un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.Tras varias horas de conversaciones y luego de un cuarto intermedio que se extendió por tres horas, finalmente este miércoles fracasó en el Senado bonaerense el tratamiento del proyecto enviado por Kicillof en el que solicitaba “autorización para endeudarse en pesos por hasta el equivalente a la suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta millones (U$S 150.000.000)”.En la negociación, Juntos por el Cambio le reclama a la administración bonaerense que cumpla con el pago de deuda a intendencias por certificados de obra, deudas del IOMA y del Instituto de Previsión Social (IPS).Desde la Gobernación bonaerense apuntaron contra los representantes del Pro porque las conversaciones estaban avanzadas con el radicalismo.“Nosotros seguimos trabajando para lograr la aprobación del proyecto, que ya explicamos y es muy sólido”, indicaron desde el oficialismo a Télam.Para avanzar en ese sentido, el lunes el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, se reunió con senadores y diputados de las comisiones de Presupuesto para explicar la necesidad de la solicitud de endeudamiento, y ayer con el intendente de Rauch, Maximiliano Suescún (UCR) y el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Pro).El gobernador avanzó con esta iniciativa luego que el presidente electo, Javier Milei, anunciara la semana pasada que llevaría al mínimo la obra pública, decisión que puso en alerta a la administración provincial y a los gobiernos municipales.Desde el Gobierno indicaron a esta agencia que se trata de un pedido de ampliación que compensa lo perdido por inflación y sostiene en 2,5% el pedido de endeudamiento contenido en el presupuesto aprobado para el año en curso.En el proyecto se indica que el objetivo es “financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, incluyendo aquellos en materia ambiental y de desarrollo sustentable, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales, fianzas y/u otras garantías, afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas, financieras y/o judiciales no previsionales, y/o de los servicios de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las condiciones financieras de la deuda pública”.Además, se insta al poder legislativo a facultar al Ejecutivo a “modificar, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, previa solicitud del Intendente o de la Intendenta municipal, los cronogramas de devolución de las deudas vigentes en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la -Contención Fiscal Municipal” creado por Decreto N* 264/2020 y normas complementarias y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, creado por el Decreto N* 1610/2023, los que contarán con un período de gracia hasta el 31 de julio de 2024. Agotado el periodo de gracia, dichos cronogramas de devolución podrán extenderse hasta doce (12) meses, superando el ejercicio fiscal”.