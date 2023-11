Diez israelíes, dos rusos y cuatro tailandeses fueron liberados por Hamas

Foto: AFP (archivo)

Diez israelíes, incluyendo cinco con doble nacionalidad (un neerlandés, un estadounidense y tres alemanes) fueron liberados junto a dos rusos y cuatro tailandeses por el movimiento islamista palestino Hamás que los mantenía como rehenes en Gaza, informó este miércoles la mediación qatarí.El, indicó asimismo que 30 palestinos, incluyendo 16 menores y 14 mujeres detenidos en Israel fueron liberados, en el sexto canje de ese tipo desde el inicio de la tregua, que comenzó el viernes pasado y finaliza a las 2 de la madrugada de Argentina."De acuerdo con las condiciones del sexto día del acuerdo de pausa humanitaria, 30 palestinos serán liberados hoy a cambio de la liberación de diez rehenes en Gaza", indicó en un comunicado el portavoz del Ministerio, Majed al Ansari, en la red social X, ante Twitter, reportaron AFP y Europa Press.El portavoz especificó que. Al menos cinco tendrían doble nacionalidad: un menor neerlandés, tres alemanes y un estadounidense. Asimismo, dijo que entre los presos palestinos excarcelados hay 16 menores y 14 mujeres.Al Ansari indicó que en otra publicación que, al margen del acuerdo, han sido entregados a la Cruz Roja "dos ciudadanos rusos y cuatro tailandeses".El Ejército israelí informó, también por X, que, según la información proporcionada por Cruz Roja, un total de 10 rehenes, así como cuatro tailandeses, se encuentran de camino a Israel.Estos se sumarían a las dos rehenes rusas liberadas por Hamás durante la jornada. Más tarde, laha corroborado también en la red social X la liberación de los 16 rehenes: diez israelíes en virtud del acuerdo de tregua, así como los cuatro tailandeses y las dos ciudadanas rusas liberadas con anterioridad a petición del Kremlin.Los 14 rehenes han sido trasladados por Cruz Roja desde la Franja de Gaza a través del paso de Rafah, que conecta Egipto con el enclave palestino, hacia el puesto de control de Kerem Shalom.Israel y Hamás pactaron la semana pasada una tregua temporal de cuatro días que entró en vigor el viernes y que fue prorrogada el lunes, si bien este miércoles llega a su fin, salvo que logren llegar a un acuerdo para otra extensión.Uncon la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen debido a que las propuestas de Israel no son suficientes para mantenerla, reportó Europa Press.