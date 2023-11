El canciller ucraniano asegura que su país no "retrocederá" ante Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de, aseguró este miércoles que su país "no retrocederá" antea pesar del ínfimo progreso logrado en el frente de combate y las dudas sobre la continuidad del apoyo militar occidental."Tenemos que seguir luchando.no retrocederá", dijo el jefe de la diplomacia ucraniana antes de una reunión con sus homólogos de laen Bruselas."Nuestro objetivo estratégico, que es la integridad territorial dentro de fronteras reconocidas internacionalmente a partir de 1991, permanece sin cambios", insistió.De acuerdo con, "la cuestión aquí no es sólo la seguridad de Ucrania, sino la seguridad de todo el espacio euroatlántico", informó laLa reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la, que se reunieron sin Kuleba y ratificaron su apoyo a, ocurre en momentos en que se fortalece el temor de que una reducción en el apoyo militar termine por obligar aa capitular anteLas dudas se concentraron en la posibilidad de un freno a la ayuda militar desde, además del desvío de atención de los aliados occidentales con el conflicto en laentrey el movimiento islamista palestinoAunque los países occidentales insisten en que no ejercen presión sobrepara que negocie con, aun cuando el principal mando militar ucraniano admitió que los combates han alcanzado un punto de estancamiento."Esperamos que el Congreso detambién encuentre una solución que redunde en el interés del pueblo estadounidense, que es apoyar tanto a Israel como a", expresóPara el diplomático ucraniano, "la mejor manera de evitar enviar a tus propios soldados a la guerra es ayudar a otro país a librar su propia guerra".ha pedido sumarse a lapara poder beneficiarse del paraguas protector de la alianza militar, pero en respuesta ha recibido vagas promesas de que ello podrá ocurrir algún día.Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos,, aseguró en Bruselas que Washington y sus aliados continuarán con firmeza el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia.admitió que hay quienes "se preguntan si Estados Unidos y otros aliados en verdad continúan apoyando amientras entramos en el segundo invierno de la brutalidad de"."La respuesta en laes clara e inquebrantable. Debemos continuar apoyando ay lo haremos", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.Laprefiere pedir a sus países miembros que mantengan la ayuda militar a Ucrania, ya que sumar ahora a ese país podría arrastrar a toda la alianza a una guerra contraapuntó que debido al importante apoyo occidental durante la guerra,ya se estaba convirtiendo en "un ejército de hecho de laen términos de nuestra capacidad técnica, enfoques de gestión y principios"."Defender Europa sines una tarea inútil", afirmó.