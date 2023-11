Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 30 de noviembre

Viernes 1 de diciembre

Sábado 2 de diciembre

Domingo 3 de diciembre

Lunes 4 de diciembre

Martes 5 de diciembre

Miércoles 6 de diciembre

Boletín radial. Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify La Peña Pública, con los artistas de la radio y muchos invitados. En vivo desde el Auditorio de Radio Nacional, de 19 a 21.Fecha 10. En vivo.Fecha 10. En vivo.Documental - 2022Una actriz se pregunta si puede interpretar a Victoria Ocampo, la gran mecenas argentina. Un actor se identifica con Benjamin Fondane, un poeta rumano que filmó en Argentina una película vanguardista, perdida para siempre. Una directora se esfuerza por filmar documentos ilegibles, lugares olvidados, diálogos incomprensibles. De la amistad entre Victoria y Fondane quedan apenas los restos.Serie de entrevistas - 2023Un ciclo de charlas del Espacio Memoria, para reflexionar sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una democracia pluralista y participativa. Las luchas de los organismos de derechos humanos y la organización popular, que permitieron forjar derechos a lo largo de cuatro décadas, a partir del legado de quienes enfrentaron a la dictadura cívico militar.Serie estreno. Madame Requin (Flavia Palmiero) es una viuda, banquera, experta en economía, que preside un grupo financiero que integra el banco que heredó de su marido, recientemente fallecido en un dudoso accidente. El banco se encuentra en inminente peligro de quiebra. En un viaje relámpago de ocho días a Buenos Aires, Jacqueline intentará llevar adelante una mega estafa político-financiera que le permitirá obtener los fondos para el salvataje de su banco lo que perjudicará de manera irreparable su único refugio afectivo: su hija y su nieta. Nuevos episodios los jueves a las 22.30.Estreno. El ciclo de cine documental argentino regresa con una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo. El viernes 1 se podrá ver Retratos de Eugenia, de Juan Manuel Repetto; el lunes 4 La alegoría de la cueva, de José David Apel; el martes 5 Maelström 2001, de Juan Pollio y el miércoles 6 RJW. Un documental sobre Rodolfo Walsh, de Fermín Rivera.El seleccionado nacional disputa el tercer puesto de la Copa Mundial Sub 17.Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi y la participación especial de Germán Berghmans.Video. Lo anunció el papa Francisco. La flota actual está compuesta por más de 200 autos de distintas marcas. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cuánto cuesta el cambio? ¿Con qué objetivo se realiza?Más información en este micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Estreno. En esta nueva serie, Zamba, Nina y el Niño que lo Sabe Todo quedan al mando de la increíble nave, capaz de viajar en el tiempo. Mientras que San Martín, Belgrano y Juana Azurduy recorren en el presente diferentes espacios y lugares emblemáticos de la historia Argentina. A lo largo de 8 capítulos intentarán encontrar a los próceres perdidos para llevarlos nuevamente a la nave. Durante ese recorrido comparten momentos disparatados con personajes graciosos, música y mucha diversión. Una serie animada en 3D en el espacio ANIMAR/MoCap.Manfred Kraemer, director invitado. Programa: J. J. Fux: Obertura en re menor. J. M. Kraus: Sinfonía en Do menor. W.A. Mozart:Sinfonía N°41, en Do Menor K 551 “Júpiter”.En el Auditorio Nacional con entrada gratuita.El ciclo difunde notables versiones de obras teatrales adaptadas para televisión curadas por Rubén Szuchmacher. En esta oportunidad presenta la obra teatral de Mariana Chaud, con dirección escénica de la autora y dirección audiovisual de Alejo Moguillansky. "Ubú patagónico" (2014) fue gestada por Mariana Chaud para el ciclo “Invocaciones”, creado por Mercedes Halfon y Carolina Martín Ferro. La idea era revisitar el legado teatral del siglo XX desde la mirada de creadores argentinos.Panorama radial. Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escuchalo en Spotify En vivo. Con la presentación del Gran Premio Dardo Rocha desde el Hipódromo de La Plata. Notas y testimonios a cargo de Paula Benedetto y Sebastián Heredia. Relatos: José Luis Medina.Producción: Canal 12 de Misiones.Conocé la belleza misionera de la mano de Ingrid Grudke que te lleva a recorrer distintas ciudades y a conocer su gente.Transmisión en vivo este sábado 1 y domingo 2 a las 22.30, con la conducción de Marcelo Iribarne y María Eugenia Molinari.El festival contará con las actuaciones del Chango Spasiuk, Chaqueño Palavecino, Los Alonsitos, Los Hermanos Núñez y Raly Barrionuevo, entre otros destacados artistas de la música litoraleña y nacional.Video. Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. En este episodio: Reciclaje de boletas. Ahora en Télam Digital, Youtube https://youtube.com/user/AudiovisualTelam y redes.Fecha 16. Transmisión de la última carrera del campeonato que definirá al ganador de la Copa de Oro del Turismo Carretera y al vencedor de la Copa de Plata del Turismo Carretera Pista.Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas y testimonios en boxes a cargo de Nicolás Neuus y Mariano Escalada.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Santiago Lucia.Relata: Javier Vicente. Comenta: Gustavo GerConducción: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo ReyPresentación discográfica: El Pasaje:. Dúo de Guitarras y entrevista en vivo: Aida Pachilla y Bettina Bobrowicky.Relatos: Juan Carlos Artelino. Comentarios: Santiago Dezio.Lunes a domingo. Repasamos los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingoAhora en Télam Digital y YouTube Audio y video. Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. Ahora en Télam Digital, YouTube Producción Chaco TV. De la mano del profesor Belisario y su sobrina, niñas y niños aprenden a experimentar jugando dentro de un laboratorio. Conducción: Guillermo Sirio y Katia Bradford.Episodio estreno. "Abro hilo" se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones. Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por streaming en el sitio de TEC. También podés mirar esta emisión el martes a la misma hora en el canal de Twitch Video y radio. Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital y YouTube Audio. Boletín de cuatro minutos con lo más sobresaliente del deporte nacional e internacional. Escuchalo en Spotify Video. Científicos chinos presentaron recientemente una innovadora tecnología que recuerda a la famosa capa de invisibilidad de Harry Potter. En este caso, la capa está hecha de un material que utiliza la refracción de la luz para lograr el mágico efecto. Este no es el primer intento de los investigadores en la búsqueda de la invisibilidad; en otras iniciativas previas, han desarrollado dispositivos que aparentemente lograron que los objetos "desaparezcan". Hoy la incógnita persiste: ¿será esta la vez en que la ciencia logre realmente materializar la ilusión de esconderse de la mirada humana? Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Epidosio estreno. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso. Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por streaming en el sitio de TEC. También podés mirar esta emisión el jueves a las 19.00 en el canal de Twitc h.