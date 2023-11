Con eje en la resistencia cultural, la Bienal de Performance anunció su quinta edición

Graciela Casabé, directora general del proyecto: "Siempre el arte da respuestas, y la performance es pensamiento en movimiento" / Foto: Prensa.

Daño involuntario de Fabián Gandini / Foto: Prensa.

Antiplan A de Ian Kornfeld / Foto: Prensa.

✊La posibilidad de imaginar un futuro.

Tenemos fechas para la segunda etapa de BP.23



Del 30/11 de 2023 al 16/03 de 2024 hay más BP.23



Con el acompañamiento de Fundación Santander Argentina a través del Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo), de @datacultura y @FundWilliams pic.twitter.com/LuRNx95OFF — Bienal de Performance (@BienalBP) November 29, 2023

Con diferentes, la quinta edición de la Bienal de Performance () anuncia su programación, entre el 30 de noviembre de 2023 y el 16 de marzo de 2024, con entrada gratuita e inscripción previa en la Ciudad de Buenos Aires.A partir del, a través del régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo) del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y de Fundación Williams, la Bienal de Performance ofrecerá un segmento compuesto de, a través de la Convocatoria a la Creación impulsada por la Bienal, acompañados por una serie de actividades públicas en las que también participarán sus creadores.Los proyectos parten de la iniciativa de pensar a los artistas como actores sociales y también en indagar sobre distintas formas de resistencia cultural para recuperar ciertas consignas del humanismo y del cooperativismo que se avizoran en peligro de extinción. De esta manera, se incentiva a imaginar formas alternativas de futuro."Todos los trabajos son producción de la Bienal. Ese es el principal objetivo: promover obra nueva y dar posibilidades al artista de ingresar en el espacio público, porque es difícil que el artista acceda sin un marco", dice a TélamEste año se dio la casualidad de que ninguno de los artistas seleccionados habían participado anteriormente del certamen, hecho que puso muy felices a los organizadores de la Bienal porque "otro de los objetivos es abrir el juego a nuevos artistas"."La Bienal nunca tiene un tópico, echamos a rodar una bola y escuchamos qué vuelve de los artistas", señala Casabé. Sin embargo, la directora precisa que este año surgió "la inquietud sobre el contexto actual, sobre por dónde va a ir la cultura y qué deberían hacer los actores sociales. Si deberían parar a reflexionar o continuar"., agrega Casabé."En primer lugar me alucina cómo la noticia (y más específicamente la multiplicidad de canales de información de actualidad) han pasado a ser los elementos principales del consumo abusivo social cotidiano. (el proyecto) ANTIPLAN Ñews se nutre de estos canales para identificar y obtener una materia prima pura que contiene una transversalidad intrínseca: de alguna manera, todos conocen esas imágenes. Me resulta poderoso como punto de partida para dialogar con el espectador desde la pantalla", cuenta Ian Kornfeld en diálogo con Télam sobre su propuesta.A partir de este material, Kornfeld compone e interpreta piezas audiovisuales en vivo. Con esta performance, el artista propone un desafío tanto sensorial como intelectual: reconfigurar ese magma que llamamos "actualidad" mediante el remix salvaje de su representación periodística. Se llevará a cabo el sábado 9 de diciembre a las 21 en el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473, CABA)."Elviene gestándose desde hace unos años y creo que esta es una oportunidad inmejorable para poder darle inicio. Tanto por el contexto puntual (la Bienal de Performance, el Museo Nacional de Bellas Artes) como el contexto general (la Argentina en un claro punto de giro socio-político)", señala el artista.Sobre las expectativas de la recepción de su obra, confesó: "Creo que estamos sumamente deprimidos como sociedad. Y poder llevar a una performance esa misma materia que nos oprime cotidianamente, es un poco como adjudicarme el rol del contador de anécdotas y chistes en un velorio. No ocultarlo, no negarlo, no taparlo, sino exhibirlo y transformarlo en una acción de unión colectiva. Hacernos cargo, atravesando la incomodidad".Ela las 18.30 en Avenida Corrientes, entre Paraná y Montevideo, se presentará "Equipamiento de rescate", del dúo artístico integrado por Romi Sak y Natalia Chami llamado lindalinda, que se inscribe en la tradición de la ocupación del espacio aéreo, desde la Organización Negra, pasando por el GAC y Juliana Iriart.En esta performance, cientos de "Kits de salvación" son lanzados desde el espacio aéreo con instrucciones sobre cómo sobrevivir al capitalismo, al individualismo y al negacionismo que acecha a nuestra sociedad hoy en día. Las instrucciones son el resultado de entrevistas a filósofos y filósofas, economistas, artistas y otros referentes.Con estos recursos, la. En medio del desconcierto y la necesidad de "salvación", esta performance busca destacar la importancia de la unión y la reflexión en tiempos de crisis."Daño involuntario" de Fabián Gandini se presentará el- Pared exterior s/Av. Pedro de Mendoza. La presentación se realizará en el marco de. En esta performance, los objetos de la realidad se modifican hasta que desaparece por completo el universo cotidiano para dar surgimiento a uno totalmente extraño.Por último,, performance que obtuvo una mención especial por parte del jurado, se trata de un "palimpsesto". Con el mismo estilo y los materiales utilizados en las pintadas callejeras de campañas políticas latinoamericanas, hay un mensaje se va tapando a sí mismo a medida que avanza la escritura, hasta finalmente cubrirse por completo. Al final, el público se podrá encontrar con un mural que deja entrever los vestigios de una manifestación política ilegible. El escrito nace del titular de un artículo publicado en la revista El Caudillo (publicado el 12 febrero de 1975) órgano oficioso de José López Rega en el cual se llama a "acabar con los homosexuales".Como parte del programa internacional, se presentaráLa performance emerge como resistencia frente a la actual saturación de movimiento e imagen. Este proyecto, que aparece desde la negatividad, desde los márgenes de una economía de productividad y consumo, busca generar experiencias colectivas que propicien la manifestación de un espacio intermedio. La obra se desarrolla en tres fases u oscilaciones (la aparición, la ruina y la revelación) rescata, promueve y re-articula la función del fantasma en relación al archivo y simultáneamente acude a nuestra imaginación para suscitar movimientos de reconstrucción social y política en medio de la crisis actual. Se podrá ver el miércoles 21 de febrero. Además,Finalmente, elPresentado por el(Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), la artista Cecilia Vicuña presentaráEl agua aparece en esta obra como fuente de lo comunitario, y la responsabilidad ambiental hacia ésta, se propone una activación sobre nuestro vínculo con el río.A través de un recorrido con la artista, se invita a un encuentro con la costa para reimaginar formas de habitarla. Se iniciará una caminata colectiva desde el museo que culminará con la ofrenda de telas que fueron parte del proceso de realización del Quipu desaparecido al Río de la Plata, como ceremonia de entrega y respeto hacia la historia que el río conserva de nuestra comunidad. El ritual será el sábado 9 de diciembre a las 17. El punto de salida es en el hall del Museo Malba.Por último, presentado por fundación Larivière,con curaduría de Raúl Flores. A partir de la concepción de una instalación de gran formato de una cámara oscura -que deconstruye y expone el proceso de creación de imágenes-, la artista desarrolla una performance que gesta y desencadena una experiencia de interacción entre el visitante y la obra resultante. La cita es el miércoles 9 de marzo en Fundación Larivière.Como hizo María José Arjona en la edición del 2015 con "Encuentra tu igual", su propuesta comenzará con una aplicación que a través de una serie de preguntas invita al público a encontrar esta vez a sus almas opuestas y que concluirá con un encuentro en el Puente de la Mujer de Puerto Madero, donde la artista dejará caer desde helicópteros miles de pétalos de flores. Este cierre de jornada será el sábado 16 de marzo en Puente de la Mujer.