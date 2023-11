Reflexiones de la vida diaria: "Se puede hacer más lento.. ¿o no?"

Se puede hacer más lento.. ¿o no?

En este mundo en el que todos corremos la coneja, vivimos a los saltos, el tiempo no alcanza ni para tener un rato de tiempo, vivimos a las corridas del dólar y de la mano invisible del mercado y se nos acelera el pulso de solo pensar en el futuro… hay gente que propone bajar varios cambios.Lo llaman movimiento “slow”. Movimiento lento. Tal vez, si no se enteró de su existencia, es porque son un poco lerdos para difundir.Lo que proponen: calmar el ritmo de vida de las personas.Que en teoría suena muy bien, pero yo no sé si se puede aplicar a la vida moderna. Hay terrenos en los que si, ya se aplica. En la justicia, por ejemplo, todo va lentamenteeeee....va despaaaaacioooo... Y ni te digo, a la vista de los resultados electorales, en lo lento que va la conciencia democrática...PorqueNo podés entrar y decir: "Muchachos, toménselo con calma, disfruten este momento de la vida como nosotros, y lentamente, despacito, van poniendo la guita en estos bolsos. No hay apuro, pero si no lo hacen, los lleno de plomo". Hablando de ladrones. Andá a explicarle al banco que te vas a tomar unos días para pagar la tarjeta de crédito, porqueIncluso a la hora de comer. No entiendo el movimiento slow food, o comida lenta. Si tardás mucho en comer, porque comés lentamente, ¡se te enfría la comida, papá! Pero. Entonces se te enfría la comida, y le pedís al mozo que te la caliente. Y el mozo vuelve a la media hora, con el plato tibio, porque tardó tanto en ir y venir, porque va y viene despacio, y cuando te lo trae tibio vos tardás en comerlo y se te vuelve a enfriar, y le pedís al mozo que te la caliente otra vez, y así hasta que se funde el restaurant o hasta que te morís de hambre, y para colmo, lentameeeeeente. (A menos que un restaurante slow no tenga cocina y sirva todo frío. Pero ojo., si no te apurás a devorarlo, te lo tenés que tomar del vaso).¿Y cómo es la comida lenta? Porque si ponésmejor comete la corbata. Ni hablar de un huevo frito slow. En cambio un mondongo necesita su tiempo, de preparación, y sobre todo, de digestión.Las cosas, además, tienen la velocidad que tienen. NO podés ir a pedirle a Daniel Baremboim, por ejemplo, a decirle:Ni hablar de ciertas actividades que requieren velocidad, como los deportes,, o tratar de llegar a tu casa con dolor de panza.Asi y todo, cada tanto me uno al movimiento slow., o cuando llamo a la administración del edificio para que me solucionen algo: ¡esos si que son del movimiento slow! ¡Y fanáticos!Y ahora que lo pienso más lentamente,, el contestador de la prepaga para pedir un turno médico o la línea de atención al cliente de una empresa de internet cuando se cae el servicio. Esos si que compiten por el mundial de la lentitud.Después están los lugares de veraneo slow: ¿Se puede ir a Mar de la Lentitud, por ejemplo, a 140 kilómetros por hora en un auto? ¿A cuánto hay que ir en la ruta? Porque si vas muy despacio, te pasás el fin de semana largo en la ruta. Y eso si tenés la suerte de que no se te pegue atrás un micro que tiene que cumplirPero… supongamos que vamos a uno de esos balnearios Slow.y te empezás a ahogar ¿qué preferís: un bañero lento o a Michael Phelps o a José Meolans?Lamento informarles que vivimos en un mundo en el que las cosas van rápido, señoras y señores. Incluso el sexo, de acuerdo a con quién y adónde estés, a veces necesita cierta velocidad.maginate estos mismos chistes malos, dichos lentamente. Ya los hubieras dejado de leer hace rato.Como sea,El problema es que la vida moderna no te dan tiempo ni a apretar el embrague…