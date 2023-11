A todo o nada: Demichelis, ante un mes de definiciones en River

Martín Demichelis.

Ignacio Fernández (foto Maximiliano Luna).

Milton Casco (foto Maximiliano Luna).

Manuel Lanzini.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, necesita encontrar el mejor funcionamiento del equipo y tomar decisiones en un mes clave de cara a los cruces de la Copa de la Liga Profesional, la final del Trofeo de Campeones y el armado del plantel para el año que viene., Demichelis necesita coronar el año con buen juego y títulos para llegar con fuerza renovada al 2024.El pasado fin de semana, tras el empate sin goles ante Instituto, el equipo cerró una racha negativa de tres partidos sin triunfos, algo inédito en el año, que lo sacó del primer puesto y lo llenó de dudas de cara al partido de cuartos de final de la Copa de la Liga ante Belgrano.Por eso, el entrenador enfrenta la disyuntiva de sostener el equipo y el sistema que tan buenos resultados le dio en la primera parte del año, o cambiar para que mejore el funcionamiento.Los bajos rendimientos de jugadores históricos como Milton Casco, Ignacio Fernández y Manuel Lanzini son todo un síntoma que además también va a prefigurar el armado del plantel para la próxima temporada.Los tres jugadores mencionados son parte de los que más minutos sumaron en la segunda parte del año;Por estos días, esos puestos son parte de las dudas que tiene el entrenador de cara al partido del domingo ante el "Pirata" cordobés, ya que el "millonario" debe recuperar el juego para poder ganar y llegar con el mejor funcionamiento a la final del Trofeo de Campeones, a jugarse posiblemente el 22 o 23 de diciembre.(debe negociar su contrato en estos días) y podría dejarle su lugar a Santiago Simón en el lateral derecho, a la espera de que Demichelis lo vuelva a ubicar a la izquierda por Enzo Díaz.Por su parte,y siempre que fue titular, salió en el segundo tiempo ante Instituto. El ex Gimnasia y Atlético Mineiro no recuperó el nivel del primer semestre, cuando el propio DT lo catalogó como el cerebro del equipo., aunque en este caso el entrenador tendría que cambiar el sistema táctico que viene usando para jugar un 4-3-3, que ya intentó en el inicio de su gestión.al punto que el domingo no salió para jugar el segundo tiempo, corre con las mismas posibilidades de reemplazo que "Nacho" Fernández.En esta búsqueda del equipo para llegar a fin de año con tranquilidad,También los de los jugadores que deberían renovar el año que viene como Casco, Franco Armani, Nacho Fernández y Lanzini, entre otros que forman parte de una renovación del plantel que ganó varios títulos entre 2018 y 2021.Por estas razones,, aunque también sabe que siempre es mejor iniciarlo con buenos resultados y rendimientos.Con este panorama, el equipo se entrenó este miércoles bajo la lluvia en el predio de Ezeiza con la baja por desgarro de Miguel Borja, con el alta médica para el "Pity" Martínez y con el regreso al equipo del capitán Enzo Pérez, quien ya cumplió la fecha de suspensión.en donde el domingo debe ganar para pasar a las semifinales de la Copa de la Liga ya que de lo contrario estará sin jugar hasta la final del Trofeo de Campeones del 22 o 23 de diciembre.En el regreso al entrenamiento, tras el descanso de ayer, los jugadores realizaron tareas físicas de activación con trabajos técnicos con pelota en espacios reducidos, y recién entre jueves y viernes realizarán prácticas de fútbol.