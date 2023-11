Gracias a las chicas, Chile va por su ley de cupo femenino en festivales

Las cantantes chilenas hicieron sentir su voz. (Arte: Jazmín Guzmán)

Francisca Valenzuela, haciendo ruido

Ka Efe, el silencio se hizo cosecha

Javiera Mena, otra era

Nicole, alumbraré este desvelo

Ana Tijoux, romper las cadenas de lo indiferente

Javiera Parra, eres más grande que eso

Mon Laferte, no vine sola

Hace unos cinco años cuando, desdey desde las voces de muchas artistas mujeres, se subrayaba la evidente inequidad de género en la música, sin encontrar la necesaria repercusión, comenzó a circular en redes un estudio realizado entre los años 2016 y 2018, por. Las cifras eran concretas y abrumadoramente injustas:A partir de allí, la historia de lo que ocurrió en nuestro país es conocida: gracias al incansable y apasionado trabajo de músicas, legisladoras, investigadoras, más el apoyo de otros colectivos feministas,que establecede solistas, agrupaciones musicales de mujeres y personas de otras identidades de género auto percibidas y agrupaciones mixtas para los eventos donde haya tres o más artistas convocados.en Chile viene de aprobarse en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca que exista una cuota mínima de participación femenina en festivales musicales, y ya está para ser debatido en el Senado.A la espera de que sea Ley, musicalizamos el tiempo con algunas de las tantas y talentosas voces de la actual escena musical chilena.Nació y creció en San Francisco, California., estimularon en ella el gusto por la música y la literatura (tiene publicados un libro de cuentos y otro de poesía).comenzó tomando clases de guitarra y piano en su país natal y a los trece años, cuando su familia regresó a Chile, continuó sus estudios allí.En 2007, siendo una estudiante universitaria,, que gozó de muy buena aceptación.Hoy ya va por, que salió este año. En el medio, participó de grandes festivales como los de Viña del Mar y Lollapalooza; teloneó a Julieta Benegas; cantó a dúo con Bono, de U2 y no faltaron colaboraciones comoy en “Señora: Ellas Cantan a Serrat” (2010), un tributo a Joan Manuel Serrat, de producción española que convocó a voces iberoamericanas.Francisca, además de presentarse en conciertos, también los organiza: en el año 2016 estuvo a cargo de la realización del primer Ruidosa Fest, que fue el primer encuentro para visibilizar el trabajo de cantantes y profesionales mujeres en la industria musical chilena, del que participaron artistas comoentre otras. Desde entonces, estos festivales combinan música y activismo en pos de una industria musical más equitativa y diversa con Francisca a la cabeza como fundadora y directora de @ruidosafest.es el nombre que define como artista solista a la cantante, rapera, autora y productora llamadauna artista chilena de ascendencia alemana atravesada por otras culturas desde su formación artística, algo que se refleja en su música que remite a sonoridades como, con tintes latinos, urbanos y hasta flamencos.Efectivamente, Karin se formó como bailarina de ese ritmo cuando era pequeña.Más tarde, dejó esa disciplina para dedicarse al canto, la composición y la producción en Barcelona. Luego, se sumaron clases de canto en Nueva York y nació el proyecto Sundaya, el duo que formó junto al bajista Cristián Rozas y que significó su incursión en el soul y la música urbana.Corría el año dos mil cuandodio su primer concierto con tan solo 17 años, una guitarra, un trío de flautistas y una PC cargada con un sintetizador TS404, dentro del aula de una universidad chilena. Dos años después, ya estaba estudiando composición y arreglos musicales. Mientras tanto, hacía sus primeras presentaciones en vivo en fiestas y ciclos de música independiente donde compartió escenario con artistas como, por ejemplo,Desde aquellos comienzos en el circuito independiente a hoy, con “Nocturna” (2022), ya son seis los álbumes que lleva grabados como artista. Su electro pop ha sonado en importantes festivales de música internacionales como los de, entre otros.inició su carrera de pequeña al ganar un concurso televisivo y poco después, con sólo 12 años, grabó su primer álbum “Tal vez me estoy enamorando” (1989). A partir de entonces, pasó a llamarse por su nombre artísticoEsa joven que vendía discos y asistía a la escuelacomo compositora e intérprete. En 2022 lanzó su séptimo disco de estudio “Claroscuro” con 13 canciones inéditas.No sumisa ni obediente, mujer fuerte insurgente, Independiente y valiente, romper las cadenas de lo indiferente… se la escucha rapear a, y su voz trae en esta, y en muchas de sus canciones, un activismo por las causas que valen la pena ser cantadas: las luchas sociales, estudiantiles, ambientalistas, de género. Su voz trae compromiso social, y lo lleva, lo esparce, por Latinoamérica, por Europa, por Estados Unidos, con gran reconocimiento.con la dictadura de Pinochet, radicada luego en Chile con su bagaje de rap incorporado de los adolescentes de los suburbios de Paris, y siempre en movimiento por el mundo, esta artista chileno-francesa nunca ha dejado de estar conectada con el pulso social de su país, y así, por ejemplo,, ilustra de manera la revuelta de octubre de 2019 en Chile.Javieraen el que supo afianzarse como artista. Es reconocida por liderar, una de las agrupaciones con mayor continuidad en Chile, tras treinta años de existencia y por haber colaborado en infinidad de proyectos musicales desde sus comienzos hasta la actualidad.Su elección por la música como profesión explica el porqué de la vieja frase que dice que: se trata de la nieta de la gran Violeta Parra e hija del cantautor Ángel Parra.Siendo adolescente, durante el exilio de su padre en México,. Integró también otros grupos pertenecientes al under santiaguino de los ochenta. A fines de esa década recorrió Europa con una compañía teatral como actriz y cantante. Fue durante ese período que conoció a su pareja y ambos formaron Javiera y los imposibles, la banda que se convirtió en el proyecto principal de Javiera y donde empezaría a despuntar sus dotes de compositora.Además de realizar composiciones propias para su proyecto solista, también. Colaboró en trabajos discográficos de musicalización de poemas de; y su voz también sonó en discos de artistas como los de la banda La Portuaria y los Jaivas. Otra de sus últimas alianzas creativas es la que formó a fines de 2021 con, fruto de la primera colaboración entre ambos.cobró notoriedad a partir de su participación en un programa de televisión chileno de principios del nuevo milenio que le trajo su primera experiencia discográfica en 2003. Tras cuatro temporadas, en 2007, se radicó en México donde se consolidó como artista. Allí comenzó otra etapa de su carrera en la que se desarrolló como autora y compositora, alejándose de la cantante netamente melódica y mostrando un perfil más rockero para abordar la música popular latinoamericana y la canción romántica., una referente del pop chileno que logró fama internacional a través de su estilo personal y su dominio vocal, convirtiéndose en una estrella que lleva su música por los escenarios de toda Latinoamérica y el mundo.En lo que va de su trayectoria, Mon lleva editados once discos, incluido su más reciente lanzamientoMon es conocida también por su posicionamiento político que ha manifestado públicamente en varias oportunidades en festivales y ceremonias de entrega de premios, comoescrita sobre el cuerpo, tras el estallido social de 2019 en su país.O como lo hizo frente al mundo en su presentación en la 61° edición delen febrero de 2020, donde reunió sobre el escenario de la Quinta Vergara a un amplio grupo de cantoras, cantantes y cantautoras chilenas eparticipativa en festivales.Esa noche,- símbolos de la lucha feminista y a favor de la legalización del aborto- de pie junto a ellas sobre el escenario, se dirigió al público y dijo:"Y. Vine acompañada de un montón de amigas todas cantoras y, como es difícil tener espacio en los escenarios las mujeres, yo dije 'voy a invitar a todas mis amigas poderosas que admiro. Y les quiero decir a cada una muchas gracias por su profesionalismo, por sus hermosas voces, por el aporte que hacen con su música. Las admiro, las amo, compañeras, muchas gracias por acompañarme".Basta recorrer algunos de los nombres que conforman el universo musical chileno actual para llegar a la conclusión de quePaz Quintana, Francisca Meza, Carmen Salvador, Sabina Odone, Camila Vaccaro, María Colores, Valeria Marmentini, Natalia Molina, María Perlita, Pascuala Ilabaca, Natalia Contesse, Camila Moreno, Javiera Barreau, Sofía, Laura y Manuela Squella, Sara Pozo, Jazmín Gómez Garibotti, Rocío Peña, Natisú, Monse Sembler, Mila Illanes, Denisse Malebran, Colombina Parra, son sólo algunas de muchas, muchísimas artistas que merecen su espacio en las grillas .Nosotras, nosotros, los públicos, también nos merecemos- y pedimos- poder disfrutar de más artistas mujeres en el escenario.