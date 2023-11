Capuchetti rechazó un pedido de detención solicitado por la querella de la Vicepresidenta

La jueza María Eugenia Capuchetti / Foto: Victoria Egurza.

Brenda Uliarte durante el juicio / Foto: Leo Vaca.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, la exnovia de Fernando Sabag Montiel, acusada junto con él del intento de asesinato de la Vicepresidenta.La magistrada no hizo lugar a un pedido de la querella para allanar, secuestrar dispositivos electrónicos y, policía bonaerense y primo de la detenida Brenda, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.Una pericia concluyó que un manuscrito hallado en el domicilio de Brenda Uliarte donde se explicaba la llamadaAl ser convocado como testigo,y que formaba parte de sus apuntes cuando estudiaba y también que visitaba la casa de Uliarte porque allí vivía su padre.La querella había pedido una serie de medidas de prueba al respecto al fiscal federal Carlos Rivolo, quien tiene delegada la investigación, pero fueron negadas porque "para presumir que el nombrado haya tenido algún tipo de participación en los hechos materia de estudio".Además, la fiscalía sostuvo que los "preceptos" plasmados en ese papel "en, cuando Sabag Montiel disparó a la Vicepresidenta, pero la bala no salió.La querella reclama las medidas de prueba "urgentes" y recordó que un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria "dio cuenta queen el día del atentado".Ante ello y luego del reconocimiento que ese papel con instrucciones sobre cómo accionar un arma había sido escrito por él, los abogados de la Vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal reclamaron "la inmediata detención" del primo de la acusada para "tomarle declaración indagatoria" y".También pidieron que se implante el secreto de sumario en la investigación.Rivolo rechazó ordenar las medidas y recordó que están en curso pericias sobre las comunicaciones de los acusados del hecho y elPor último, con relación a lo solicitado en cuanto al allanamiento del domicilio de Martín Uliarte, el secuestro de sus dispositivos electrónicos, su detención y posterior llamado a prestar declaración indagatoria,La magistrada rechazó ordenar esas medidas en sintonía con el dictamen del fiscal.Por el intento de asesinato de la ex Presidentay queda en instrucción la parte de la investigación vinculada a la existencia de autores intelectuales.