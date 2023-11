Erdogan dijo que Netanyahu será recordado como el "carnicero de Gaza por sus atrocidades"

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía / Foto: AFP.

El agradecimiento a Sánchez

El, de haber cometido una de las "mayores atrocidades del último siglo" en el marco de la guerra con el movimiento islamista Hamas y señaló que el mandatario israelí "ha escrito su nombre en la historia como el carnicero de Gaza"."Dos tercios de los edificios de Gaza han sido destruidos o no son ya utilizables. Las infraestructuras educativas y sanitarias han colapsado por completo. (...) Esta marca indeleble quedará en la frente de Netanyahu y de todos aquellos que lo apoyan incondicionalmente", expresó el mandatario turco en un discurso durante una reunión de su formación, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP).Erdogan aseguró estar "junto a los hermanos y hermanas palestinos, tal y como Turquía ha hecho durante su historia".Esta no es la primera vez que el dirigente apunta contra Israel, su primer ministro y las potencias occidentales.Dos semanas atrás, calificó al Israel como un "Estado terrorista" que "bombardea deliberadamente civiles" a medida que su Ejército "continúa con sus masacres de forma ininterrumpida" en la Franja de Gaza.El mandatario turco también opinó que Netanyahu está "acabado" y "debe irse"."Esta mancha de vergüenza nunca será limpiada. Nunca olvidaremos los crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos en Gaza, ni la falta de acción por parte de los países occidentales, a excepción de uno o dos", agregó, según recogió la agencia de noticias Europa Press.Unos días atrás, Erdogan mantuvo una conversación telefónica con el, al que agradeció su postura frente a la situación en Gaza."Doy la enhorabuena a España por su postura recta y astuta sobre este asunto", subrayó antes de incidir en que los residentes de Gaza "están siendo sometidos al ataque más atroz, perpetrado con la mayor alevosía, de la historia de la humanidad"."Por desgracia, Occidente, especialmente Estados Unidos, sigue viendo esta situación al revés. Francia hace primero unas declaraciones y luego las cambia. Sean honestos. No hagas esto un día y mañana lo otro", había dicho hace dos semanas."Ahora mismo, lo más importante a nivel internacional es la guerra en Gaza", dijo antes enumerar sus recientes conversaciones con el, quien visitó Turquía recientemente."Seguiremos intentando por todos los medios que el Gobierno israelí sea llevado ante la justicia a nivel internacional", aseguró este miércoles Erdogan."Sus mezquitas han sido bombardeadas, sus escuelas se encuentran en ruinas, sus hospitales han sido destruidos y los campos de refugiados en los que se refugiaron han sido atacados deliberadamente. Se han lanzado bombas sobre los civiles que emigraban en las carreteras", lamentó.Asimismo, el mandatario turco insistió que la ofensiva israelí sobre Gaza, en respuesta del ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas, se trata de un "genocidio de 2,3 millones de personas a las que se les ha cortado el suministro de alimentos, combustible, medicamentos, pan, electricidad, agua y comunicaciones".Por último, hizo hincapié en que las casas de los palestinos "han sido quemadas y destruidas durante 50 días ante los ojos de todo el mundo"."Se han cometido todo tipo de atrocidades que dejan una huella oscura en la historia de la humanidad. Quienes están sometidos a la opresión israelí viven en un infierno desde el 7 de octubre", puntualizó.